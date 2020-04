Matías Almeyda prefiere no hablar más de las diferencias que tuvo con Higuera en Chivas

Matías Almeyda, ex director técnico de las Chivas de Guadalajara, sostuvo este viernes una distendida plática en el programa Agenda Fox Sports en su especial "desde casa", en el que se prefirió ya no hablar más de las diferencias que tuvo con el entonces directivo rojiblanco: José Luis Higuera, y afirmó que se queda con los buenos momentos que pasó en el redil.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce cuándo se realizará y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.

Chivas jugó su último partido oficial el 15 de marzo, hace ya 26 días

El argentino, actual timonel del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), afirmó en la entrevista que de su salida "ya pasó bastante tiempo. Parece mucho y parece poco, pero yo solamente guardo lindos recuerdos. Entiendo que toda la gente se equivoca, todos nos equivocamos en nuestras vidas, pero me queda lo más lindo que fue el grupo que dirigí de jugadores, fue impresionante, una calidad humana y futbolística. Bueno, la futbolística se mostró, la humana la veía yo desde adentro".

El "Pelado" Almeyda en su conversación con Agenda Fox Sports reconoció que en su memoria de Guadalajara quedó "no solamente el grupo de jugadores, ahí tenías jardineros, utileros, la gente que cocinaba, siempre los nombro, porque está bueno que ellos sepan (su importancia en el equipo), la psicologa, la parte de nutrición, los de seguridad. Había un montón de gente, que por lo menos yo, sentía que ayudaban de verdad y con amor, con pasión y con sentimientos, sobre todo con Chivas, con el club".

El ex estratega rojiblanco reveló que "yo solamente guardo ese recuerdo y obviamente con los jugadores, ha sido especial, con la familia Vergara ha sido muy especial y sobre todo cuando se nombra el tema de José Luis (Higuera), que por momentos la relación fue buena y al final no fue tan buena, pero estamos en un momento, sobre todo esta semana que es de Pascua, que es de paz, que es de amor, creo que ya eso pasó y nosotros tenemos que tratar de no hablarlo más y que quede lo lindo, que ganamos, que conocimos a un montón de gente, que pude conocer México, quedé enamorado de ese país, de Guadalajara".

Las redes sociales se han convertido en estos días de aislamiento voluntario, en una vía de escape y distracción para los aficionados al futbol durante esta cuarentena preventiva en Jalisco, debido a la pandemia mundial que ha ocasionado una alerta sanitaria en la nación por el coronavirus o Covid-19 y así se han aprovechado para entretener a los tapatíos.