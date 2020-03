Almeyda reitera su apoyo a Tena en Chivas

El argentino Matías Almeyda, ex entrenador de las Chivas de Guadalajara, reveló en una entrevista con el programa Futbol Picante a través de la cadena internacional ESPN que ha mantenido conversaciones con el actual timonel: Luis Fernando Tena, para ponerse a su total disposición y brindarle a la distancia "apoyo y compartir el sentimiento que es Chivas".

El ex pastor del Rebaño, durante la entrevista con el programa estelar de ESPN, aseguró que "he estado por momentos mandándome mensajes con su entrenador (Luis Fernando Tena), al cual desde lejos apoyo y le deseo lo mejor".

El "Pelado" Almeyda señaló que el "Flaco" Tena "dio unas declaraciones lindas de mi persona. No he tenido la chance de conocerlo, por eso le devolví el llamado y me puse a su disposición para lo que sea. Tena tiene mucha más experiencia que yo y sería irrespetuoso si le tratara de dar una indicación, es de apoyo y compartir el sentimiento que es Chivas".

El actual estratega del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), en cuanto a la gestión que lideran Amaury Vergara y Ricardo Peláez, manifestó su alegría por el momento que vive el equipo y afirmó que "ver a la gente de Chivas que está feliz y entusiasmada con este equipo, por la dirigencia, por Amaury, me pone contento".

El Rebaño Sagrado, que igualó el sábado 1-1 con Monterrey en un solitario Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, regresó el domingo a la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa y en pleno, para mantenerse activos luego que la Liga MX oficializara la suspensión del torneo por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.