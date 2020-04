Matías Almeyda reitera su deseo para Chivas y Luis Fernando Tena en Los Campamentos

El argentino Matías Almeyda, ex director técnico de las Chivas de Guadalajara, fue entrevistado este lunes en el programa Los Campamentos que transmite W Radio Deportes y retieró su deseo tanto para la institución tapatía como para la gestión del entrenador Luis Fernando Tena, a quien insistió en respetar su ciclo al frente del club rojiblanco.

El ex pastor del Rebaño Sagrado comentó que "en Estados Unidos estamos en cuarentena, tranquilos, esperando que la pandemia baje y que ya no muera más gente. Pensamos solo en cuidarnos y no salir" y señaló que en su actual club Earthquakes en la Major League Soccer (MLS) "hemos hecho varias reuniones por video llamada, los jugadores del San José tienen su programa. La prioridad es la salud y el fútbol en algún día volverá".

Almeyda reconoció que nunca dirigiría al América

Almeyda, al ser consultado sobre su pasado en Guadalajara, aseguró en que "el mensaje que siempre trato de brindar a las Chivas es el agradecimiento a la gente. Apoyo al club a la distancia, estoy siguiendo mucho lo que es México y en el tema deportivo no me enfoco mucho, solo en aislarnos y cuidarnos" y añadió que "acá en San José fuimos de los primeros equipos que decidió no entrenar más. Teníamos previsto qué podía llegar a suceder. No tengo miedo, pero sí respeto a esta pandemia".

El argentino, durante la entrevista con Los Campamentos, reiteró su respeto por la gestión de Luis Fernando Tena e insistió en que "hay un entrenador en Chivas, yo estoy en otro (equipo), no tengo que señalar mi amor a Chivas cada torneo. Deseo que el equipo sea campeón con las personas que están ahorita y no lo digo para quedar bien, sino porque lo siento".

El "Pelado" Almeyda reveló que "hubo algún sondeo para mí de otros clubes en México, pero hace más de un año" y argumentó que "ya lo he dicho, porque yo soy de Chivas no va el estar en América, como en argentina nunca estaría en Boca (Juniors). Si declaro un amor por un club, pues no me gustaría hacer eso" y agregó que "difícilmente volvería a dirigir en Argentina, si salí de allá, fue para dirigir fuera".