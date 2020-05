"Mi destino está marcado para que regrese a Chivas": Rodolfo Pizarro ya planea su vuelta a Guadalajara

Rodolfo Pizarro, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara y actual jugador del Inter de Miami en la Major League Soccer, reconoció en una entrevista exclusiva con Zabalive en las redes sociales, que su destino está marcado para que en algún momento de su carrera a futuro vuelva a Verde Valle para vestir de nuevo la playera rojiblanca.

El Rebaño Sagrado que había encadenado su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se había mantenido por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Todo antes de la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus y que luego de dos meses sin acción derivó en la cancelación del certamen.

Pizarro recordó también su animadversión por Sambueza

El volante ofensivo, durante la platica en redes sociales con el "gamer", aseguró que "creo que mi destino está marcado para que regrese a Chivas. Siento que voy a regresar ahí, por todo. Estuve un año y medio allá" y recordó que "todo empezó un año antes, a mi ya me lo venía diciendo Matías Almeyda que ya me iban a vender al Monterrey, que me iban a vender, un año antes y sí, un año antes, Monterrey había puesto dinero por mi, pero al final no me fui. Ya cuando sí necesitaban dinero y Chivas estaba mal, ahí me enteré incluso antes de terminar el último partido, que ya estaba vendido y en México es muy típico eso".

Aunque disfruta de jugar en @InterMiamiCF de la @MLS, Rodolfo Pizarro se ve regresando a Guadalajara.



Pizarro, durante la misma entrevista publicada en Youtube, confesó que el hondureño Albert Elis le escupió la cara en alguna ocasión al rememorar que "estábamos en un Preolímpico y de la nada me escupió a la cara, y bueno... No lo puedo ver. Antes se podía hacer eso, pero bueno".

El Club Deportivo Guadalajara quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que ya no se celebrará tras la cancelación definitiva del campeonato por la alerta sanitaria actual en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19. La entrevista completa de Pizarro con Zabalive está acá: