Miguel Ponce: Fue un acierto tener público en el Estadio Akron para victoria de Chivas en el Clásico Nacional

Miguel Ángel Ponce, defensor de las Chivas de Guadalajara, calificó como un acierto rotundo la posibilidad de tener público presente en las tribunas del Estadio Akron, aunque fuese una cantidad limitada (15 % del aforo total) y controlada por un protocolo sanitario, pues los motivó para vencer 1-0 al club América en el partido de ida de los Cuartos de Final del Torneo Guard1anes 2020, una propuesta de la Gobernación de Jalisco y que fue aprobada por la Liga MX pese a la situación actual por la pandemia del coronavirus o Covid-19 que mantuvo durante nueve meses las puertas cerradas del Gigante de Zapopan.

El lateral izquierdo del Club Deportivo Guadalajara culminó este viernes la preparación del primer equipo rojiblanco en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras al encuentro de vuelta frente a la Águilas en el Estadio Azteca, que se mantendrá a puerta cerrada y donde buscarán su pase a las semifinales. El zaguero es uno de los más criticados por la afición chivahermana y al respecto señaló en la ya habitual videoconferencia de prensa, que "a lo mejor ya la gente lo considera un tema personal contra mí. Han pasado incidentes como el de Tijuana que seguramente se pensó mal... esas cosas a lo mejor no le gustan a la gente".

El "Pocho" Ponce, durante su participación en la videoconferencia de prensa organizada por los tapatios, destacó que a pesar de ser una cantidad muy baja de personas la que se dio cita en el regreso de la afición a las tribunas del Akron, los gritos de aliento fueron importantes para hacer valer la localía ante el eterno rival, situación que no ocurrirá en la vuelta y señaló que "la verdad, sí es importante que pueda estar la gente, es un plus. Además, que fue poca gente, pero de todas maneras el grito de: ¡Chivas, Chivas!, se sintió muy fuerte. Creo que fue un acierto que pudiera entrar, aunque sea muy poquita gente. Ahora, hemos jugado todo el torneo sin gente. En el Azteca, sin tener el apoyo de nuestros chivahermanos, no debería afectar en lo más mínimo".

El lateral izquierdo de las Chivas, en cuanto a la ventaja mínima del Rebaño Sagrado para la vuelta frente a las Águilas en la capital, aseguró que deberán salir a buscar el partido, pues un gol no es un margen suficiente para sentirse con el boleto a semifinales asegurado y señaló que "no es definitiva. Es una ventaja mínima. Ellos van por un gol y la posición en la tabla les puede beneficiar. La ventaja no es muy buena. El equipo tiene que salir a proponer, a ganar, hacer un gol y complicar al rival. No podemos pensar que ya tenemos la calificación en la mano porque no es así. Será un partido intenso, difícil, complicado, como el partido pasado. Hay trabajo que hacer".

Ponce, con miras a una posible clasificación a semifinales, reconoció que en Guadalajara están claros los objetivos y aseveró que "queremos trascender y crecer con este equipo. Creo que esta es la oportunidad y sería muy tonto de nuestra parte dejarla ir". Sobre la visita al Estadio Azteca argumentó que "es un partido difícil, es contra América, en su casa, no podemos confiarnos ni mucho menos, tendríamos que hacer un partido perfecto o estar cerca de eso para poder avanzar a la siguiente fase" y reiteró en la videoconferencia de prensa de las Chivas que "no será nada fácil, porque América es un gran equipo que siempre va al frente y tratará de alcanzarnos. Pero si este equipo está bien concentrado, la ventaja que tenemos la podemos aprovechar para avanzar a la siguiente ronda".