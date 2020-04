Ni la pandemia del coronavirus afecta el sueño europeo de José Juan Macías y las Chivas de Guadalajara

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, reconoció en una entrevista con la cadena internacional ESPN que su proyecto de llegar al futbol europeo solo se pospone y no cae en desesperación tras la actual pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19, que también ha afectado con mucha fuerza al territorio mexicano.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce cuándo se realizará y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.

El canterano de Chivas reconoció no sentirse desesperado

Macías reconoció que su sueño europeo ante esta suspensión del futbol en México y el resto del mundo, "no me afecta, en lo absoluto, porque estoy muy feliz en Chivas, estoy muy feliz aquí en mi casa, con mi familia. Simplemente se pospone y me da tiempo a mi de llegar mejor preparado. Hay que esperar a que pase esto, soy joven, no es que tenga 25 (años) y ya vaya a ser mi última puerta de oportunidad, así que trato de tenerlo con calma y primero, no volverme loco aquí (en casa) encerrado".

El canterano rojiblanco, durante una entrevista vía telefónica con la cadena ESPN desde el aislamiento preventivo en su hogar, aseguró que "ahorita estoy aquí (en Guadalajara), con todo lo demás (su futuro en Europa) no pienso en nada y me quiero concentrar en primero sobrevivir a esta cuarentena en mi casa encerrado" y al ser consultado sobre los compañeros que disputará e-Liga MX afirmó que "escogieron a los mejores jugadores que tenemos en el equipo, según yo y vamos a ganar, estoy seguro".

Las redes sociales se han convertido en estos días de aislamiento voluntario, en una vía de escape y distracción para los aficionados al futbol durante esta cuarentena preventiva en Jalisco, debido a la pandemia mundial que ha ocasionado una alerta sanitaria en la nación por el coronavirus o Covid-19 y así se han aprovechado para entretener a los tapatíos.