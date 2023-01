Para las Chivas de Guadalajara no será nada sencillo acomodar a uno de sus jugadores antes de que se cierre el mercado de fichajes de este primer semestre del 2023 y se trata de Santiago Ormeño, quien no tiene cabida en la plantilla que dirige Veljko Paunović y solamente les queda poco más de dos semanas para encontrarle un nuevo destino.

Pero no solo para el Rebaño Sagrado es complicado, el mismo futbolista tratará de encontrar nuevo destino para no perder ritmo de juego, ya que tuvo actividad en la Pretemporada donde marcó varios goles, pero esto no fue suficiente para que el estratega serbio lo considerara en esta campaña, pues desde la Jornada 1 no fue convocado para la visita a Monterrey.

ver también Alineación probable de Chivas para visitar a San Luis

El mayor problema para Chivas es que el salario de Ormeño es muy elevado para la mayoría de los clubes de la Liga MX y al cederlo tendrían que seguirle pagando un porcentaje, en caso de que alguna escuadra se interese por sus servicios. En primera instancia se habló de Puebla, donde el atacante ha tenido sus mejores actuaciones y después salió el nombre de los Pumas de la UNAM que son dirigidos por Rafael Puente Jr.

El equipo que rechazó a Santiago Ormeño

Ante estas posibilidades también hay un primer equipo que se descartó para contar con el goleador mexicano y fue precisamente el León, la última escuadra en la que militó antes de Guadalajara, al parecer su funcionamiento nunca convenció a la dirigencia y aunque se podría reencontrar con el extécnico camotero, Nicolás Larcamón en La Fiera, las posibilidades son mínimas de que vuelva a tierras guanajuatenses.

Encuesta ¿Cómo te deja esta aparente salida de Ormeño? ¿Cómo te deja esta aparente salida de Ormeño? Mal, nos hubiéramos quedado con Chofis Norma, ya nada me extraña Pues bien, intentaron buscar alternativas con Ormeño YA VOTARON 234 PERSONAS

“Santiago Ormeño se quedó sin un lugar en las Chivas y de inmediato se pensó en León, su anterior club, como una posibilidad para el delantero, que fue dirigido por el actual entrenador de La Fiera, Nicolás Larcamón. Sin embargo, por mucho que lo llegara a querer el estratega argentino, la directiva del cuadro esmeralda no quiere al jugador en la plantilla, ya que no dejó buen sabor de boca en su corto paso por la institución esmeralda, donde dejó más recuerdos fuera de la cancha que dentro”, fue parte de lo que publicó Toque Filtrado de Mediotiempo.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!