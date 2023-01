Chivas de Guadalajara inició esta semana con la preparación en Verde Valle para la próxima visita del calendario oficial frente al Atlético de San Luis en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y que estuvo protagonizada por el regreso al plantel estelar del mundialista Roberto Alvarado. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, encabezado por su entrenador Veljko Paunovic, regresó a las instalaciones de Verde Valle, para comenzar a afinar todos los detalles de la alineación titular rojiblanca para esa próxima presentación: frente a los potosinos en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2023, el viernes 13 de enero.

Santiago Ormeño no estaba contemplado para salir de Chivas

El atacante recibió una noticia inesperada al inicio de semana cuando el estratega Veljko Paunović reveló parte de la charla que sostuvo con Santiago Ormeño, donde le informaron que no entraba en planes para el Torneo Clausura 2023, aunque inicialmente el jugador que estaba a prueba era Ronaldo Cisneros, de acuerdo a la columna Sancadilla, pero el estratega nunca se convenció de las cualidades del Ormeño y por ello tomó la determinación.

Paunovic abre las puertas en Guadalajara

El timonel del Rebaño explicó que los jugadores que no tengan la intención de aumentar la intensidad en cada entrenamiento no podrán ser considerados como titulares, pero quienes están como suplentes deben pelear por un lugar y no sentirse en desventaja, ya que de lo contrario no son para Chivas: “Si tenemos a alguien en el equipo que esté jugando un rol secundario y quiera abandonar, desde luego que no es para nosotros. El que se sienta jugando un rol secundario y quiera mejorar, eso se lo tiene que ganar en los entrenamientos”.

Zaldívar siente que le cargaron la mano en el Rebaño

El goleador surgido de la cantera de Guadalajara ahora milita en San Luis y se preparara para el duelo que ambos conjuntos sostendrán el viernes por la Fecha 2 en el Estadio Alfonso Lastras: “En Chivas la presión la sabemos, conocemos cómo es el entorno, siempre va a haber todo eso. Yo lo viví mucho tiempo y es algo que a lo mejor no se tiene que cargar a una sola persona, a un solo jugador. Creo es más parte colectiva del equipo, si no anda bien pues es culpa en sí de todos”.

