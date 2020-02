"No hemos sido consistentes en el torneo": Tena

�� Nadie más fiel que los chivahermanos �� . El día de asueto era ideal para visitar Verde Valle, pero ni el frío, ni la lluvia pudieron detener a los fieles aficionados de las Chivas en el entrenamiento abierto al público de este lunes. . #Chivas #ChivasPasión #VamosJuntos #VamosChivas #SiempreChivas #DaleRebaño #SomosChivas #PuroMexicano #RebañoSagrado #EsChivas #ReChivas #Chivas2020 #NoEsAmorEsChivas #ChivasDeGuadalajara #Clausura2020 #LigaMX

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Feb 3, 2020 at 3:14pm PST