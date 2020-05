No será fácil abrir un estadio y que se llene: Toño Rodríguez

José Antonio Rodríguez, portero de las Chivas de Guadalajara, reconoció a su parecer que cuando se termine la pandemia del coronavirus o Covid-19 al menos en México, la gente seguirá con algo de inseguridad de asistir a eventos masivos, como el futbol, por lo que considera que será muy difícil ver un estadio lleno en el futuro cercano.

El Club Deportivo Guadalajara que había encadenado su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se había mantenido por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Todo antes de la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus.

Chivas suma más de 45 días sin actividad oficial en la Liga MX

El arquero rojiblanco, durante una entrevista con la cadena internacional Espn, reconoció que el regreso a una "normalidad" será "difícil, no solamente por el tema futbolístico, después de todo este tiempo encerrados. No será fácil abrir las puertas de un estadio y ver que la gente lo llene, no sé el temor que pueda existir en la tribuna, sobre todo la gente que está completamente limpia y sana. Si se vayan a abrir completamente las puertas del estadio, si nada más se permita la mitad de acceso. Quisiera que todo volviera a la normalidad, sin ningín riesgo".

"Toño" Rodríguez, respecto al excelente momento que vivía el club tapatío previo al parón forzado por el coronavirus, resaltó que la plantilla se encontraba en una racha "espectacular, nos duele porque el equipos había agarrado un envión y un estilo futbolísticos, pero sobre todo una racha muy positiva, que en el futbol sabes que tienes que exprimirlas al máximo y sacar la mayor cantidad de puntos", y agregó que ahora solo deben "dejar que fluya, por cuestiones que no estaban en nuestras manos se tuvo que detener, tal vez nos gustaría estar más arriba, pero sabemos que estamos bien en la tabla".

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce la fecha de realización y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.