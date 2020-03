"No tenemos que dejarlos crecer": Ponce previo al duelo con Monterrey

Miguel Ángel Ponce, defensor de las Chivas de Guadalajara, evitó cualquier exceso de confianza por la actualidad de su rival del sábado: Monterrey, que se ubica último en la clasificación general, por lo que aseguró que "tenemos que ser un equipo contundente" en el Estadio Akron, en el marco de la décima jornada del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX.

El lateral derecho del Rebaño Sagrado, en una entrevista exclusiva con Chivas TV, recordó que "traemos una rachita positiva de tres partidos ganados, que es muy bueno, nos genera confianza, podemos trabajar de mejor manera, hay detalles por corregir y cosas que mejorar, así que hay que seguir por el mismo camino y no hay que confiarnos".

El "Pocho" Ponce comentó que "somos un equipo dinámico, intenso y que siempre busca ser protagonista en todos los partidos. Venimos de ganar un clásico (tapatío) que eso también es importante y que eso nos sirva para seguir trabajando de la mejor manera y que el equipo pueda conseguir los resultados que se le piden" y añadió que "en lo grupal tenemos que seguir manteniendo la comunicación y la solidez defensiva que es muy importante, porque eso le da seguridad a los compañeros y puedan ir al ataque con más confianza".

El zaguero rojiblanco, durante la entrevista con Chivas TV, aseguró que este sábado "estamos en casa y el equipo tiene esa obligación de salir a ganar. Si bien Monterrey no esta pasando por un buen momento, es un equipo muy competitivo, muy completo, de los mejores planteles que hay en la liga, por lo tanto, no podemos pensar que es un partido fácil, al contrario, seguramente van a mostrar su mejor versión, porque quieren retomar el camino. Nosotros no tenemos que dejarlos crecer y tenemos que ser un equipo contundente y que seamos sólidos en la parte defensiva, que eso nos va a venir bien a todos" y agregó que "el equipo tiene la mentalidad de seguir sumando, de seguir creciendo y mejorando para que podamos calificar (a la Liguilla) lo más pronto posible".

���� "El equipo tiene la mentalidad de seguir sumando, de seguir creciendo y mejorando para que podamos calificar lo más pronto posible", @mapb_16 ������ pic.twitter.com/KhdADvITZV — CHIVAS (@Chivas) March 13, 2020