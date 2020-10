Oribe Peralta se defiende de críticas: "Siempre se me ha criticado pero sé que es para dar noticia"

A Oribe Peralta le ha costado bastante poder encontrar la regularidad en Chivas de Guadalajara desde su llegada y en este Torneo Guard1anes 2020 vivió uno de los momentos más complicados al ser blanco de las críticas al mostrarse cercano a los jugadores de América, sus excompañeros, tras la derrota 1-0 en el Clásico Nacional.

Sin embargo, para Peralta ya es costumbre lidiar con este tipo de dificultades y no solo en su paso por Chivas. "Hablaron mucho de mí, pero fui el único que no la cambió de los que estaban ahí. A lo largo de mi carrera siempre se me ha criticado y juzgado mucho. No me mueve, no me incomoda, sé que es para dar noticias y para hacer escándalo", dijo a 90 minutos.

"Viendo las tapas del diario del lunes lo volvería a hacer, porque esa es mi esencia, no tiene nada que ver que yo salude a unos amigos que conocí cuando era jugador de otro equipo, que siempre se acercaron a mí para pedirme consejos. Lo volvería a hacer porque si no, sería darle importancia a lo que la gente opina de mí", añadió.

Pero más allá de lo que pasa fuera de la cancha, Peralta admite que está en deuda con la afición rojiblanca. "La única forma que tengo de hacerlo es en la cancha. Hasta ahora no he tenido los minutos que quiero, estoy tratando de aportar y dar lo mío para cuando me toque, poder estar preparado", manifestó.

Oribe, a pesar de ser ya un veterano, puede pensar en un futuro lejos de Chivas y especialmente si puede volver con su primer amor: Santos Laguna. "Sin duda que sería algo muy especial y si me ofrecen, con mucho gusto estaría allá", comentó.