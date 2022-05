El ex portero del Rebaño soltó un comentario haciendo alusión a que los seguidores no sienten el mismo cariño por él como por el “Bofo”.

La noche del jueves en la cancha del Estadio Akron las Chivas de Guadalajara no obtuvieron el resultado que esperaban ante el Atlas en el Clásico Tapatío correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final por el Torneo Clausura 2022 tras caer 2-1, donde Oswaldo Sánchez fue parte de la transmisión de TUDN y tuvo una reacción inesperada al ver a Adolfo Bautista en el inmueble de Zapopan.

El Rebaño Sagrado llegó con cinco triunfos de manera consecutiva a este duelo vital en las aspiraciones del técnico Ricardo Cadena para seguir afianzándose en el puesto de manera permanente para la siguiente campaña, no obstante los Rojinegros le hicieron ver su suerte al acabar con ese ímpetu y dinámica que habían mostrado en anteriores compromisos.

Y justamente ese era el tema que estaban tocando en la señal de TUDN cuando las cámaras de la televisora captaron a Adolfo Bautista en medio de muchos seguidores rojiblancos que le pedían una foto o un autógrafo a lo cual el “Bofo” nunca se negó, mientras el también ex jugador de Chivas, Oswaldo Sánchez emitió un comentario que hizo volar la imaginación de los malpensados.

“Mira, nada más que figura ésta”, comentó el narrador Raúl Pérez, mientras que San Oswaldo no pudo evitar el tema: ”Está el “Bofo” Bautista, mi compañero, campeones en el 2006, un jugador diferente, muy querido por la afición”, fue lo indicó el ex portero también de Santos Laguna, quien es bien sabido que no sostenía la mejor relación con el 100 rojiblanco cuando ambos estaban en el plantel.

La polémica salida de Oswaldo Sánchez de Chivas

Tras el campeonato del 2006 bajo las órdenes de José Manuel de la Torre, el guardameta y capitán de Guadalajara se fue de la institución aludiendo que no le quisieron dar un contrato a largo plazo como él pretendía, por lo cual lo vendieron a los Guerreros, sin embargo tiempo después aseguró que tenía la idea de volver para retirarse, pero esto no ocurrió y muchos seguidores dejaron de profesarle la idolatría que se ganó dentro de la cancha.

"Me equivoqué porque debí salir a esa conferencia de prensa donde anunciaban mi salida a decir la verdad. Me dijeron que eligiera entre Tigres y Santos, yo no lo hice porque pensé que iba a regresar a retirarme a Chivas. O sea, en esa época no tenía la madurez que tengo ahora, me equivoqué, debí de salir porque así me pude haber quitado muchas mentadas de madre que los aficionados del Guadalajara me dieron", indicó en marzo pasado en entrevista para TUDN.

