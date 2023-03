La negativa de Diego Cocca de convocar al futbolista de Chivas, Víctor Guzmán, a la Selección Mexicana no pasó desapercibida en el gremio futbolístico por el alto nivel que presume el Pocho en el Clausura 2023; sin embargo, habría un motivo turbio y oculto por el que en el entorno del jugador consideran que está borrado del combinado nacional.

Durante la conferencia en donde el estratega argentino dio a conocer su primera lista de convocados, explicó el motivo por el que no consideró al nuevo futbolista del Guadalajara, en donde la razón fue que considera que hay otros futbolistas mejores en esa posición.

"Lo que yo pienso en este caso del Pocho, es que en Pachuca jugaba en una posición que ahora en las Chivas lo está haciendo de una manera distinta, en la cual, creo que hay otros jugadores que me gustan más, en este momento y pasa por momentos y por evolución (…) Es uno de los jugadores que está siendo seguido, visto y parte también de mi voluntad es tener la posibilidad de poder hablar con él para explicarle y decirle lo que yo necesito que haga, para poder verlo de la mejor manera y que en la medida que lo vaya pudiendo hacer, seguramente que va a mantener la posibilidad de ser convocado", declaró el nuevo seleccionador nacional.

¿Por qué Víctor Guzmán no fue convocado con la Selección Mexicana?

El reportero de TUDN, Gibrán Araige, reveló que en el entorno del futbolista del Rebaño hay molestia por la decisión de Diego Cocca, por lo que consideran que se debe al resultado adverso en el control antidopaje del 2019 la razón por la que no es considerado para portar la camiseta nacional pese al gran nivel que presume en el Clausura 2023.

“En el caso del Pocho Guzmán, había que investigar qué hay detrás de la no convocatoria del Pocho, por el momento que vive, porque lo que dice Diego Cocca no concuerda con lo que vemos en la cancha cada fin de semana. A través del club y el entorno del propio Víctor Guzmán, gente cercana, nadie se lo explica (…) Hay molestia incluso porque no esté en esta convocatoria de 34 jugadores y ellos creen que pueda ser el tema del doping en el pasado lo que le está afectando. Lo sospechan, no es algo que pueda confirmar, pero es una realidad que el entorno del Pocho cree que por eso no está en esta convocatoria”, detalló el comunicador en Línea de 4.

