¡POR ESO NO TRASCIENDE! La fuerte crítica que lanzó José Juan Macías a todo el futbol mexicano

En Chivas están tratando de recortar distancias entre el futbol mexicano y el de Europa con la implementación de un nuevo proyecto deportivo comandado por el español Fernando Hierro; sin embargo, la Liga Mx tendría un problema que impide que los futbolistas jóvenes vayan al Viejo Continente, situación que recriminó José Juan Macías.

JJ tuvo un fugaz paso por la Liga española con la escuadra del Getafe; sin embargo, explicó que el principal problema del balompié nacional y por el cual no trasciende el futbol mexicano es que los dueños suelen encarecer a sus futbolistas, por lo que los clubes del otro lado del Océano Atlántico prefieren por los sudamericanos.

“Es muy sencillo, ¿en cuánto me querían vender a mí? 15 millones. Y en cuánto van vendiendo a los sudamericanos, siendo que yo tenía tres veces más goles que el nombre que quieras a mi edad, no había en Sudamérica un jugador con más goles que yo. De los que se fueron al Real Madrid. Rodrygo en ese entonces no se acercaba ni tantito a mí.

“Tuve la posibilidad de ir a grandes equipos, pero los precios siempre te frenan, pero es algo que está aquí y por algo el futbol mexicano no ha trascendido”, declaró Macías en entrevista para el canal de YouTube Mentor Bets.

¿Cómo toma la llegada de Fernando Hierro a Chivas?

“Una figura de su calibre en cuanto a logros, ya sea como jugador o directivo. Es una gran alegría, porque soy una persona que le gusta rodearse de personas exitosas e inteligentes. Estoy cien por ciento seguro de que le voy a aprender demasiado e ilusionado por el tema de la gestión en Chivas, porque ya estamos demasiado necesitados de buenos resultados y todo el equipo estamos convencidos de que lo merecemos”, concluyó el delantero del Rebaño.

