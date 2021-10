Así es el resto del calendario de Chivas para buscar la calificación a Liguilla

Desde que se conocieron los partidos del Torneo Apertura 2021 para las Chivas de Guadalajara, se sabía que tendrían un complicado panorama en una campaña que se supone sería de redención por la dolorosa eliminación en el certamen pasado dentro del Repechaje, pero con la salida de Víctor Manuel Vucetich y la llegada de Michel Leaño parece que un nuevo proyecto está empezando desde cero, con lo cual en los cinco duelos que les restan se jugarán la credibilidad en un equipo, que ha ganado uno de los úlitmos nueve puntos.

El Rebaño Sagrado no tendrá margen de error, sobretodo por la oportunidad que ha recibido Leaño como estratega interino, aunque no hay una fecha para conocer al nuevo entrenador, por lo cual se vienen los juegos más importantes, con todo y que ya pasaron los más esperados por la afición ante América y Atlas, donde no pudieron ganar y contra los Rojinegros rompieron una racha de seis triunfos de manera consecutiva.

Luego de 12 fechas en el Grita México Apertura 2021, Guadalajara se coloca en el puesto 11 de la campaña con 14 uniades, a seis puntos del cuarto lugar que es el último que se mete a los Cuartos de Final, por lo que cada vez luce más cmplicado que el cuadro tapatío se meta de manera directa a la Fiesta Grande. Los rojiblancos tienen tres triunfos, cinco empates y cuatro derrotas, no obstante, otro de los temas preocuantes es que en seis duelos no han marcado gol: León, Santos, Monterrey, Pumas, América y Atlas.

Al inicio de la campaña las Chivas pensaban que no contar con refuerzos y dejar ir a José Juan Macías al Getafe de España, quien habia sido su mejor goleador en los úlitmos tres torneos sumando 16 anotaciones, incluso Ricardo Peláez explicó que contaban con una plantilla competitiva para cumplir con los objetivos, pero solo nueve juegos duró el proyecto del Rey Midas, antes de que fuera cesado tras vencer a Pachuca de manera apurada en la Fecha 9.

¿Cuáles son los partidos que le quedan a Chivas?

Sin conocer si Michel Leaño se irá de las Chivas o se mantendrá en la dirección técnica lo que resta del certamen, los tapatíos llegan a la pausa por la Fecha FIFA con tiempo para cambiar de aires o para trabajar con el estratega de 34 años pensando en que concluya los compromisos que les restan, siendo las visitas antesruz Azul y Tigres, los encuentros más complicados, donde al menos necesitarán sumar nueve puntos de los 15 en disputa para pensar en una calificación al Repechaje.

Jornada 13

Chivas vs. Toluca

Domingo 17 de octubre 17:00 horas, Estadio Akron

Xolos vs. Chivas

Miércoles 20 de octubre 21:06 horas, Estadio Caliente

Chivas vs. Cruz Azul

Sábado 23 de octubre 21:00 horas, Estadio Akron

Tigres vs. Chivas

Sabado 30 de octubre 21:00 horas, Estadio Universitario

Jornada 17

Viernes 5 de noviembre a lsa 21:00 horas, Estadio Kraken