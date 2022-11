El zaguero terminó su acuerdo con los Tigres y aunque todo apunta a que ya tiene nuevo equipo, no sería un mal refuerzo para el Rebaño.

¿Por qué Hugo Ayala no es candidato para reforzar a Chivas? I Torneo Clausura 2023 Liga MX

Las Chivas de Guadalajara han trabajado durante al menos un año buscando un delantero que logre acompañar o suplir a José Juan Macias como el hombre gol que tanto necesitan, pero en ese camino han dejado de lado la enorme falta de liderazgo que ha habido en la zaga central donde no logran por convertirse en esa línea sólida que tanta falta le hace a cualquier equipo.

Cuando se fue Víctor Manuel Vucetich, el Rebaño Sagrado perdió un poco de fuerza defensiva que se vio reflejada con sus sucesores, Marcelo Leaño y Ricardo Cadena, quienes nunca pudieron encontrar a los zagueros efectivos, incluido al guardameta, que bajara la cortina rojiblanca en los partidos más importantes.

Tanto Leaño como Cadena intentaron rotar en la defensa central entre Antonio Briseño, Hiram Mier, Gilberto Sepúlveda y Luis Olivas, pasaron de línea de cuatro a linea de cinco, no obstante nunca lograron conformar una zaga efectiva, ya que en duelos definitivos terminaron por ser complacientes con los delanteros rivales, así como en los Clásicos como contra América el torneo anterior, donde Olivas cometió un penalti en el inicio del juego que marcó el destino del mismo con una derrota dolorosa.

¿Por qué Hugo Ayala sería buen refuerzo para Chivas?

Ayala tiene 35 años, recientemente salió de los Tigres de la UANL de común acuerdo y todo apunta a que su futuro estará en San Luis, no obstante las cualidades del zaguero no le vendrían nada mal a Guadalajara por sus condiciones tanto dentro como fuera de la cancha, ya que Hiram Mier, el defensor más experimentado de los rojiblancos, no ha cumplido como se esperaba.

Ayala también ha sido seleccionado mexicano, mundialista en Rusia 2018 y jugó con los Tigres desde el 2010, donde fue campeón y una de las piezas más confiables para el éxito del estratega Ricardo Ferretti, por ello no sería una mala idea contar con sus cualidades en un equipo que necesita respaldo para sus jóvenes y que traiga consigo un éxito como lo ha hecho este defensor que seguirá activo y que ha dejado muestra de su capacidad a lo largo de los años. Actualmente el valor de Ayala, de acuerdo al portal Transfermarkt es de 600 mil euros, es decir, algo totalmente viable para la dirigencia rojiblanca.

