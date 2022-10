Puebla vs. Chivas: ¿Qué necesita Guadalajara para GANAR en el Repechaje?

Las Chivas de Guadalajara no tienen mucho que celebrar, pues clasificar al Repechaje no era el objetivo que tenían en mente al inicio del Torneo Apertura 2022 porque la intención era acabar entre los cuatro primeros puestos de la tabla de posiciones, pero cuando estuvieron muy cerca de conseguirlo, perdieron la brújula con una goleada en casa contra los Tigres de la UANL 4-1 que se sumó a dos derrotas más de manera consecutiva.

En días pasados el técnico del Rebaño Sagrado, Ricardo Cadena consideró que no están en una crisis como mucho se ha especulado después de tres derrotas en Liga MX y dos más en amistosos en Estados Unidos, no obstante, los números hablan por sí solos y después de derrotar precisamente a Puebla el 10 de septiembre en el Estadio Akron, los rojiblancos no han volvieron a sumar un solo punto, por lo que cerraron la temporada regular con 22 unidades.

Aunque esto no es lo peor para Chivas, ya que desde el 2017, justo cuando fueron campeones por última vez de la mano de Matías Almeyda, es la ocasión más reciente que han terminado la campaña regular entre los mejores cuatro equipos, ya que concluyeron en la tercera posición con 27 puntos, solo por debajo de equipos como Monterrey y Xolos de Tijuana.

¿Qué necesita Chivas para avanzar en el Repechaje?

Guadalajara buscará cobrar revancha de lo que ocurrió en el mes de diciembre del 2021 cuando fueron eliminados por La Franja, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, pero en la tanda de penaltis fueron eliminados. Por lo cual, para este encuentro que se realizará el 9 de octubre a las 16:30 horas, en el Estadio Cuauhtémoc el objetivo es avanzar a los Cuartos de Final.

El Rebaño solo necesita ganar por cualquier marcador en el tiempo regular, ya que no cuenta ni el gol visitante ni la posición en la tabla, donde los poblanos terminaron octavos y los tapatíos novenos. Si hay igualada, el vencedor se definirá desde los 11 pasos de manera directa sin pasar por los tiempos extras, por ello, algunos elementos rojiblancos practicaron en los entrenamientos de esta semana.

