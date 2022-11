El polivalente mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Isaác Brizuela, platicó este jueves tras el entrenamiento abierto para la atención de la prensa en Verde Valle y confesó un emotivo flashback o deja vu, que tuvo durante el primer día que trabajó en la cancha con el nuevo entrenador Veljko Paunović y su cuerpo técnico, en la pretemporada para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado, incluido el experimentado volante, reportaron este jueves al cuarto día de la pretemporada rojiblanca y cumplieron con una segunda fecha de trabajos en la cancha principal de Verde Valle y que han sido a doble turno, bajo el mando del cuerpo técnico de Veljko Paunović, por lo que la sesión matutina estuvo abierta para la labor de los medios de comunicación.

ver también El pronóstico del Cone para el Tri en Qatar 2022

El Conejito Brizuela fue uno de los primeros elementos de las Chivas en atender a los medios presentes en las instalaciones de Verde Valle y durante su intervención confesó su ilusionante deja vu tras la sesión matutina del miércoles, bajo las ordenes de Veljko Paunović, en la que recordó el comienzo de una de las etapas más exitosas de los rojiblancos en este siglo.

El experimentado volante del Guadalajara señaló a los representantes de la prensa en verde Valle, que no solo es el inicio del proyecto de Veljko Paunović, sino que advirtió que, "para todos es empezar de cero, todos buscamos una oportunidad y eso nos ayuda a subir el nivel, a buscar ganarte un lugar en plantel y después ser titular". Brizuela añadió que "estoy consciente que tengo mucha exigencia de parte de mis compañeros. Al ser jugador de los grandes (en edad) tengo que ser un ejemplo, tratar de ser el más profesional todos los días y de superarme".

El Cone, durante su análisis de los primeros días de trabajo con Veljko Paunović en Verde Valle, sorprendió a todos con una emotiva declaración al tener un flashback o deja vu, que reveló al aseverar que "el primer día que empezamos a trabajar en el campo me hizo recordar a (Matías) Almeyda, que a lo mejor no conocíamos a su cuerpo técnico y cómo que no lo tomábamos con mucho agrado, pero si te hace recordar esos buenos momentos y te hace motivarte, esos flashazos hacen que pienses positivo".

Brizuela recordó los trabajos en Verde Valle Con Almeyda (IMAGO7)

El Cone es uno de los pocos que se mantiene en Chivas de esa epoca (IMAGO7)

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!