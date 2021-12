El viernes 24 de diciembre la historia del Club Guadalajara recibió uno de sus golpes mas fuertes con el fallecimiento de José “Jamaicón” Villegas a los 87 años, uno de los integrantes del campeonísimo que lo ganó prácticamente todo con el conjunto tapatío entre las décadas de los 50 y 60 coronándose en 21 ocasiones con el equipo de sus amores.

La sensible pérdida no pasó desapercibida por el Rebaño Sagrado que a través de sus redes sociales manifestó sus sentidas condolencias, así como el presidente y dueño del club Amaury Vergara: “En paz descanse Jamaicón, campeonísimo, leyenda y figura. Todo mi respeto a sus familiares y amigos. Les deseo resignación y lamento mucho esta partida. Le recordaremos siempre con admiración”.

¿Quién era José el “Jamaicón” Villegas?

José Efrén Villegas Rivera mejor conocido como el “Jamación”, marcó una época con las Chivas de Guadalajara al ser uno de los dos futbolistas que levantó todos los títulos que obtuvo el campeonísimo entre los 50 y 60, sumando ocho campeonatos de liga que lo convierten en una de las leyendas del Rebaño Sagrado.

La peculiar historia del famoso “Jamaicón” inició en el pueblo de La Experiencia, Jalisco donde nació en 1934 y trabajaba como textilero antes de enrolarse con las Chivas en la Temporada 1952-1953, a partir de ahí su historia como rojiblanco duró 20 años, logrando hacerse de un lugar dentro de las grandes glorias del equipo tapatío.

Villegas se desempeñaba como lateral izquierdo y fue uno de los mejores de su posición en la época, pues esto le valió para disputar dos Copas del Mundo con la Selección Mexicana en Suecia 1958 y Chile 1962. El primer sueldo que percibió con las Chivas fue de 250 pesos, pero más trade se convertiría en uno de los elementos clave del Rebaño Sagrado.

¿Por qué le decían el “Jamaicón”?

La realidad del apodo le vino porque el mismo Villegas confesó en una entrevista, que de niño era muy llorón, debido a que su mamá se iba a trabajar y eso le provocaba nostalgia, por ello se le quedó el sobrenombre que más tarde se traduciría en el "Síndrome del Jamaicón".

Según el historiador Carlos Calderón, el mote surgió una noche previa a un partido de preparación de cara al Mundial de Suecia 1958 cuando el técnico del Tricolor vio a José Villegas apartado de sus compañeros, quienes degustaban una cena de gala que les habían preparado, pero el futbolista dio sus impresiones: “¿Cómo voy a cenar si tienen preparada una cena de rotos? Yo lo que quiero son mis chalupas, unos buenos sopes, y no esas porquerías que ni de México son”.

Años después del “Jamaicón” Villegas explicó que realmente su situación emocional en Europa le estaba cobrando factura porque: “Extrañaba a mi mamacita, llevaba días sin tomarme una birria y la vida no era vida si no estaba en mi tierra”, de ahí surgió el apodo del “Jamaicón” utilizado para un mexicano que extraña la cultura azteca cuando se encuentra en el extranjero.

Los títulos del “Jamaicón” Villegas

La calidad dentro de la cancha de José Villegas se reflejó en los ocho títulos de liga con las Chivas, en los 20 años que portó la camiseta rojiblanca. Además de que en total ganó 21 campeonatos con el Rebaño Sagrado, entre Campeón de Campeones, Copa, y Copas de Oro de Occidente. Aunado a la primera Copa de Campeones de la Concacaf, ahora Liga de Campeones.

Se retiró en 1972 para dedicarse a ser entrenador, aunque ya no tuvo el mismo éxito que como futbolista. Fue técnico de los Loros de Colima.