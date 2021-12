El futbolista no está convencido de enrolarse con el Rebaño Sagrado para la siguiente campaña.

Un problema más para Chivas: Roberto Alvarado no quiere dejar Cruz Azul

El Club Guadalajara no la “ve venir” en este final del 2021 tratando de cerrar refuerzos y aunque se habla de que ya está todo arreglado para que Roberto Alvarado llegue en las próximas horas a la Perla Tapatía, parece que la idea no le ha caído muy bien al volante ofensivo todavía de Cruz Azul, pues no está muy convencido de dejar al equipo cementero.

De acuerdo a información de Sancadilla del Grupo Reforma, lejos de ser emocionante para el “Piojo” el hecho de que el equipo más importante del futbol mexicano lo quiera unir a sus filas, el jugador sigue alargando su decisión final y también el técnico Juan Reynoso se encuentra en desacuerdo con la dirigencia celeste por permitir este intercambio por Uriel Antuna y Alejandro Mayorga.

La versión agrega que la directiva de La Máquina encabezada por Álvaro Dávila busca reunirse con el estratega peruano a la brevedad para convencerlo de que no es mala idea desprenderse de Alvarado, pues contarán con dos elementos de calidad comprobada, sobretodo porque en el lado izquierdo tienen carencias y tanto Antuna como Mayorga pueden jugar por ese costado.

El acuerdo entre Chivas y Cruz Azul está hecho, por lo que solo falta que los futbolistas se arreglen con los clubes para que se haga oficial el traspaso, sin embargo todo indica que la situación no se resolverá tan rápido como se pensaba: “Toda esta semana Roberto Alvarado ha andado bastaaante achicopaladón pues no le late ni tantito la chance que se ha manejado de que va a ir a las Chivas en intercambio por Alejandro Mayorga y Uriel Antuna”.

“Me contó mi Oreja Cementera que el técnico celeste Juan Reynoso tampoco está entusiasmado con perder a Alvarado. Por eso tuvo que ser el mismísimo presidente del club, Álvaro Dávila, quien se lanzara a Cancún con todo y su mano derecha, Héctor Lara, director ejecutivo en La Máquina, para convencer a Reynoso de que vale la pena ceder un año a Alvarado para reforzar al equipo”, fue algo de lo que escribió Sanca.