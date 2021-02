Alexis Vega ve a Pumas como la oportunidad perfecta para volver al triunfo

El atacante de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega aseguró que buscarán que los Pumas de la UNAM sean el trampolín para empezar a escalar oposiciones y sumar los tres puntos en el partido del domingo dentro de la Jornada 8 por el Torneo Guard1anes 2021 que se disputará a las 21:00 horas en el Estadio Akron.

Alexis Vega señaló, en entrevista para TUDN, que no va a ser sencillo el compromiso frente a los universitarios porque también están urgidos de alzarse con la victoria, sin embargo considera que las Chivas cuentan con el talento para llevarse las tres unidades en casa y empezar a subir posiciones en la tabla general.

“Va a ser un partido complicado, pero también puede ser un parteaguas para decir sabes qué, ganamos y de ahí empezar por la racha de sumar de tres que es lo más importante, sabemos de nuestra capacidad, estamos en casa y tenemos que sacar los puntos”, apuntó el artillero del Rebaño Sagrado.

Por otra parte, Alexis Vega Afirmó que su estado físico ha mejorado dejando atrás los problemas de lesiones que lo afectaron desde el final del Torneo Guard1anes 2020, por lo cual quiere retomar su mejor nivel lo antes posible para empezar a contribuir con goles en beneficio de las Chivas.

“Yo ya me siento en perfectas condiciones, en partidos pasados si estaba un poco mermado por la lesión que venía arrastrando. Ahora estoy sin ninguna lesión, sin ningún dolor para poder desempeñar mi partido y ahora no estamos concentrando en los entrenamientos, los cuales son de muchísima concentración para corregir los errores que nos han costado los empates o las derrotas en los partidos. Me falta todavía de agarrar un poquito de confianza en el tema de los físico no hice pretemporada, no hice trabajo con el equipo, pero poco a poco me he esforzado mucho, la afición piensa piensa que estoy pasado de peso y estoy perfectamente en grasa, en mi peso. Nos hacen pruebas cada semana. Soy un jugador con esta complexión, pero también soy uno de los que más corre”, comentó Alexis Vega.

Alexis Vega sobre la ausencia de gol en el Torneo Guard1anes 2021

El lunes pasado el delantero de las Chivas tuvo una jugada clara frente al arco de los Tuzos del Pachuca, pero su remate terminó en las manos del arquero Oscar Ustari, por lo cual Alexis Vega espera reivindicarse este domingo ante Pumas de la UNAM.

“Y bueno esperar revertir la situación en lo personal tengo una espinita, en el partido pasado tuve por ahí una jugada muy clara en la que no pude anotar pero es parte del show a veces entran y a veces entran a veces no, lo más importante es que estamos generando oportunidades de gol y ahora solo nos falta concretarlas que es lo más importante para poder definir los partidos”, explicó Vega.