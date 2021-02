Alexis Vega asegura que no se irá de Chivas sin levantar un título

Para Alexis Vega jugar en la Chivas de Guadalajara es un sueño cumplido que quiere finiquitar con un título, por lo cual recuerda cómo fueron sus inicios dentro del futbol que le permitieron ganarse la confianza de la directiva rojiblanca y contratarlo en diciembre del 2018.

El atacante del Rebaño Sagrado fue sincero al declarar para Chivas Tv que tiene la misión de aportar todo su talento en busca llegar a lo más alto con el equipo que dirige Víctor Manuel Vucetich, pues conoce de sobra el compromiso que se adquiere al portar la camiseta rojiblanca que cuenta con más de 40 millones de aficionados.

En este sentido, Vega espera cumplir con su objetivo y no marcharse de Chivas de Guadalajara sin obtener el anhelado título, mismo que no consiguen desde el Torneo Clausura 2017 cuando lo lograron derrotando 2-1 a los Tigres de la UANL de la mando del técnico argentino Matías Almeyda.

“Chivas es un amor incomparable con respecto a otros. He visto muchos compañeros que la verdad les gustaría venir a Chivas, para cualquier jugador mexicano sería un sueño jugar en Chivas y yo que estoy aquí lo voy a traer de aprovechar al máximo, yo no me voy a ir sin ser campeón con Chivas”, compartió el artillero de 23 años, quien hasta el momento no ha logrado marcar en el Torneo Guard1anes 2021.

Alexis Vega reveló que desde sus inicios en el futbol profesional planeaba llegar al Rebaño Sagrado, pero el destino lo llevó por otros lares y pese a que su debut profesional se dio conel Deportivo Toluca, de la mano de José Saturnino Cardozo, siempre confió en jugar en el Estadio Akron con la camiseta rojiblanca.

“Por la cabeza nunca me pasó que iba a pisar esta cancha, por ahí un estadio del equipo más importante de México es algo muy especial para mí porque desde chiquito siempre lo soñé. Y bueno un estadio que marcará para siempre un pequeño espacio en mi corazón” , apuntó el goleador de las Chivas, quien espera superar todos sus problemas físicos cuanto antes para marcar su primer gol en el Guard1anes 2021.

Los goles de Alexis Vega con Chivas

El artillero llegó en diciembre del 2018 al Rebaño Sagrado con la intención de convertirse en el hombregol de equipo tapatío. En los cincos torneos que ha jugado con la camiseta del Rebaño Sagrado, incluyendo el Torneo Guard1anes 2021, Alexis Vega suma 13 goles entre los 58 encuentros que ha disputado. Su actuación más destacada fue el 16 de febrero del 2019 cuando marcó el primer hat-trick de su carrera y lo hizo nada menos que en el Clásico Tapatío frente al Atlas.