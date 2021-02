Vucetich asegura que las versiones de un vestidor roto en Chivas son manipulaciones

El técnico de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich responsabilizó a los medios de comunicación por las versiones de que el vestidor se encuentra roto y que los jugadores no han entendido su estilo de juego en el Torneo Guard1anes 2021, razón por la cual no han conseguido los resultados esperados.

Con solo seis puntos de 18 posibles, el Rebaño Sagrado ha estado lejos de las expectativas con respecto a lo que mostraron en la Liguilla del Guard1anes 2020, pero Vucetich negó en entrevista para ESPN que haya mal ambiente entre sus jugadores y mucho menos que existan dudas sobre lo que está pidiendo dentro de la cancha, pues afirma que solo son historias creadas por la prensa.

“Yo creo que está muy claro que a lo mejor son tendencias, manipulaciones o cosas que se comentan. ‘Dicen, se comenta, se piensa’. Lo que es la realidad internamente es que vivimos un entorno muy tranquilo en ese sentido. Hemos venido trabajando muy bien con el grupo, muy tranquilos y muy conscientes. Son dimes y diretes que ‘se dicen que se piensan, que se creen’. Son suposiciones, nosotros no vivimos de las suposiciones, sino del día en la cancha y el día a día con el grupo”, manifestó el Rey Midas, quien prepara el duelo ante Pachuca por la Jornada 7 que se jugará el próximo lunes.

¿Qué le ha pasado a Chivas en el Torneo Guard1anes 2021?

El estratega de las Chivas de Guadalajara dio su punto de vista sobre lo que le está pasando a su equipo, pues aclaró que cualquier comentario que hecho a lo largo del torneo ha sido usado en su contra, pues presentaron varias circunstancias ajenas al tema deportivo, como los seleccionados y los contagiados de COVID que de alguna manera influyen en el funcionamiento del Rebaño Sagrado.

“Hemos cometido errores, hemos fallado penales, hemos tenido circunstancias distintas. No puedes decir nada porque dicen ‘que ya se está curando en salud’. Me voy a meter a la enmienda numero 20 de la Constitución para no hablar si no está mi abogado, porque está muy complicado, está muy estresado el entorno con esto del COVID y de la pandemia”, señaló Vucetich.

POS EQUIPO PJ PTS 1 TOLUCA TOLUCA 6 13 2 AMÉRICA AMÉRICA 6 13 3 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 6 12 4 TIJUANA TIJUANA 6 12 5 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 7 12 6 MONTERREY MONTERREY 5 10 7 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 7 10 8 QUERÉTARO QUERÉTARO 6 9 9 PUEBLA PUEBLA 6 8 10 TIGRES UANL TIGRES 5 7 11 MAZATLÁN MAZATLÁN 6 7 12 GUADALAJARA GUADALAJARA 6 6 13 PUMAS UNAM PUMAS 6 5 14 NECAXA NECAXA 6 5 15 ATLAS ATLAS 6 5 16 JUÁREZ JUÁREZ 5 5 17 LEÓN LEÓN 5 4 18 PACHUCA PACHUCA 6 2