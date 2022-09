La ilusión de Alexis Vega de arribar al futbol de Europa permanece más vivo que nunca, por lo que sabe que si realiza una buena participación en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 estaría más cerca de abandonar a Chivas y arribar al Viejo Continente.

Hace unos días te presentamos antes que nadie y en exclusiva en Rebaño Pasión que la directiva del Guadalajara está consciente de que la salida de Gru al balompié europeo parece inevitable, por lo que ya estarían delineando el plan para encontrar a un reemplazo, ya que estaría viviendo sus últimos días en la Perla de Occidente.

Es por eso que Vega reconoció que aún mantiene la ilusión de emigrar al extranjero, aunque ello implique el dejar al chiverío, ya que desde niño ha añorado el poder probarse en el máximo nivel del futbol mundial.

“Totalmente, tengo ese sueño en mi cabeza, poder jugar en un equipo importante de Europa. Si después del Mundial se da la oportunidad de emigrar al Viejo Continente, estaré contento, porque es un sueño que tengo desde pequeño”, aseguró a la revista GQ México.

No se siente seguro en Qatar 2022

“Me siento contento de estar en el proceso, no sé si estaré en la lista final, y llámenle al míster para que me lleve. Me siento contento, motivado de estar en este reto tan importante, ya que para mí es un sueño estar en la Copa del Mundo”, concluyó.

