Las llegadas de Fernando Hierro y Veljko Paunovic trajeron consigo una serie de cambios en la estructura y en la manera de trabajar en el interior de Chivas, implementando nuevas metodologías; sin embargo, este lunes se dio a conocer el motivo por el cual el entrenador del Rebaño no ha contemplado ni un minuto a uno de sus jugadores.

Desde que llegó el serbio al club tapatío se dejó en claro que no solamente se analizarían las demostraciones dentro del terreno de juego, sino también otras circunstancias como la mentalidad, compromiso y hasta el desgaste físico, por lo que a algunos jugadores del Guadalajara no les ha alcanzado para ser contemplados por el europeo.

Uno de los jugadores que más brillaron en el año 2022 y que ahora no es considerado por Paunovic es el zaguero Luis Olivas, quien no ha sido ni siquiera contemplado para las convocatorias en este Clausura 2023, por lo que el comunicador de Marca Claro, José María Garrido reveló la razón principal por la que el oriundo de Nayarit ha sido cepillado.

“Luis Olivas, que incluso llegó a Selección Mexicana el año pasado, ahora está borradísimo. Dicen que está distraído el muchacho, en cuestiones totalmente extraftubolísticas, no sé más, no me precisaron a qué se referían con este tipo de distracciones o en qué anda o qué lo tiene en bajo nivel competitivo. Pero lo que es un hecho es que a Olivas ni para la banca le ha alcanzado”, explicó en su canal de YouTube.

¿Cuándo jugará Chivas contra FC Juárez?

El descalabro sufrido en casa frente al Toluca deberá quedar atrás rápidamente en el conjunto tapatío, quien deberá comenzar a preparar su siguiente compromiso mismo que será en Ciudad Juárez contra los Bravos, duelo que se disputará el próximo sábado 28 de enero en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

