El exjugador que fue director deportivo del Rebaño criticó severamente al estratega serbio, asegurando que sus estartegias no sirven en México.

La llegada de Veljko Paunovic a Chivas trajo consigo múltiples críticas de parte de muchos aficionados y especialistas debido a que aseguraron que el serbio desconocía el futbol mexicano; sin embargo, tras tres jornadas jugadas en el Clausura 2023 en donde el Rebaño sigue generando dudas, por lo que un exdirectivo rojiblanco lanzó una fuerte crítica.

El exdirector deportivo del Guadalajara, Paco Gabriel de Anda, aseguró que el europeo menospreció el nivel del futbol mexicano, además de asegurar que sus estrategias no son las ideales para el balompié nacional, restándole responsabilidad a Amaury Vergara de la elección de Fernando Hierro de ese timonel para comandar el proyecto.

ver también Percibe a Chivas sin calidad ni liderazgo

“Hoy demuestra Paunovic que no conoce el futbol mexicano, que es mucho más competitivo de lo que él se imaginaba. Amaury Vergara es el que contrata al Director Deportivo y el Director Deportivo contrata al técnico. Amaury no tiene por qué meterse a la página a ver quién es Paunovic.

“Hoy demuestra Chivas que no le sobran delanteros y que va a sufrir mucho porque los temas tácticos que aplica el director técnico no son suficientes para el futbol mexicano. No le ha alcanzado”, declaró el exdirectivo tapatío en Futbol Picante.

¿Cuándo jugará Chivas contra FC Juárez?

El descalabro sufrido en casa frente al Toluca deberá quedar atrás rápidamente en el conjunto tapatío, quien deberá comenzar a preparar su siguiente compromiso mismo que será en Ciudad Juárez contra los Bravos, duelo que se disputará el próximo sábado 28 de enero en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!