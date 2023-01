La derrota sufrida este sábado frente al Toluca ha calado hondo en el interior de la plantilla de Chivas, generando múltiples críticas por el buen funcionamiento mostrado en el primer tiempo y la inconsistencia del segundo, por lo que el entrenador del Rebaño, Veljko Paunovic, explicó algunos aspectos que han ocasionado esta situación.

“El partido que hemos planteado hoy, ha sido positivo. Ha habido elementos fantásticos en el grupo, sobre todo en el primer tiempo, hemos presionado muy bien, creado muchas oportunidades y esas hay que convertir. Eso tenemos que buscar, la efectividad y tener la capacidad de convertir las oportunidades rápidamente.

“Eso forma parte del crecimiento y del proceso en el que estamos. Llevamos tres partidos, no llevamos tres años o tres campeonatos. Llevamos consolidando un grupo que por las lesiones, por tardías llegadas que todavía le falta a la gente y creo que son hechos, son argumentos fuertes para entender que viendo un equipo que es capaz de mostrar una cara tan sólida como la del primer tiempo y la segunda, no tener la consistencia”, explicó el serbio en conferencia de prensa.

El estratega del Guadalajara asumió la responsabilidad ante el resultado adverso, mostrándose satisfecho por el nivel que mostró su plantel en el primer tiempo, aunque sabe que no está siendo suficiente y él, junto a su cuerpo técnico, deberán encontrar las soluciones ante esta situación.

“Es una derrota muy dolorosa, pero este grupo siempre vamos a reconocer nuestros errores ya asumir la responsabilidad. Tenemos que mejorar y consolidar nuestros resultados a favor, sobre todo nuestras actuaciones positivas. Tengo que buscar soluciones con mi cuerpo técnico. Creo que el primer tiempo el equipo mostró la cara que tenemos que tener siempre, en todos los partidos y tener la consistencia de poder manejar y gestionar los partidos. Me hago responsable de todo esto (…) Tengo mucho agradecimiento al grupo por el trabajo, estamos dolidos, pero no derrotados. No nos vamos a afectar o dejar guiar por distintas decepciones, porque son lecciones que debemos aprender y tengo la disponibilidad y capacidad para dar todo lo que puedo para que este grupo aprenda a manejar los partidos y ganar consecutivamente”, concluyó Paunovic.

