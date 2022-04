El técnico de las Chivas de Guadalajara, Marcelo Leaño por fin habló de las razones por las que el guardameta Raúl Gudiño perdió la batalla por la titularidad con Miguel Jiménez desde hace tres partidos dentro del Torneo Clausura 2022 y donde este sábado visitarán a a Toluca en un partido correspondiente a la Jornada 13.

El estratega del Rebaño Sagrado sostuvo una charla con el periodista José Ramón Fernández de ESPN tocando varios temas álgidos de su plantilla, así como sobre su desempeño individual y algunas decisiones que ha tomado previo a la Jornada 13 que disputarán ante los Diablos Rojos este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

En días recientes se ha especulado acerca de la situación que vive Gudiño, quien no ha renovado contrato con Chivas y esto ha coincidido con haber sido relegado a la banca de un partido a otro cometer alguna error determinante para que esto se haya dado, por lo cual el famoso comentarista recibió la respuesta del timonel.

¿Por que no juega Gudiño con Chivas?

“Es un tema deportivo, 100% solo deportivo. Es un tema cien por ciento deportivo y las razones él las sabe y no me gusta hablarlas fuera”, fue lo que explicó Leaño sin el afán de entrar en polémica al ser claro con sus conceptos, pero la realidad es que no hubo mayores detalles. La buena noticia es que desde que Miguel Jiménez saltó como titular los rojiblancos no han perdido y solamente han recibido un gol.

Por otro lado, el timonel tapatío también se manifetsó sobre la salida de Uriel Antuna a quien considera un estupendo jugador y mejor persona, por lo que celebra que le esté yendo bien en Cruz Azul: “Creo que el ciclo de Uriel aquí había terminado. Le está yendo bien y me alegra, es ungían jugador y persona. Nosotros buscamos refrescar el plantel y la llegada de Alvarado es importante. Ha sumado mucho en la parte ofensiva y los dos equipos salieron beneficiados”.

