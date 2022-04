El joven estratega no ha arrojado los resultados que se deseaban al inicio de esta campaña, debido a que marchan en el puesto 14 fuera de la zona de Repechaje.

Esto le piden a Marcelo Leaño que cambie en Chivas: No convence

El técnico de las Chivas de Guadalajara, Marcelo Leaño ha empezado a sufrir cuestionamientos por todos los frentes, pues anteriormente los medios de comunicación criticaban sus decisiones, pero ahora todo indica que dentro del vestidor ya existe un evidente descontento con su estilo de juego en el Torneo Clausura 2022.

Y no es para menos que en el Rebaño Sagrado haya inconformidad con apenas 13 puntos cosechados, ubicados en la posición 14 fuera de zona de Repechaje y con solo dos goles anotados en los últimos tres juegos, aunado a ello, de los más recientes siete duelos solamente han ganado uno.

Por tal motivo no es obra de casualidad que algunos elementos no estén conformes con la labor que ha desempeñado el timonel, quien al inicio de su gestión parecía tener en la unión del vestidor a su mejor arma para sacar a flote este importante compromiso, pero el estilo de juego ya no gusta mucho a la plantilla.

Lo que piden a Leaño que cambie en Chivas

En este sentido, de acuerdo a información del Universal, algunos futbolistas de Guadalajara siguen sin entender por qué no juegan con un centro delantero, teniendo en la banca a elementos como José Juan Macías o Ángel Zaldívar, ya que ha preferido habilitar a Jesús Ángulo o Cristian Calderón en dicha zona de la cancha, evidentemente con pobres resultados.

“Varios en el equipo no entienden por qué si les falta gol no se intenta jugar de otra manera, con un “9” nato, ya que quienes han sido habilitados en esa posición, como Jesús Angulo y hasta Cristian Calderón —sobre todo en los primeros tiempos—, se han visto fuera de lugar, ya que terminan perdiéndose”, fue parte de lo que publicó el portal para exponer la inquietud al interior del club rojiblanco.

