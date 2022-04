El zaguero rojiblanco no se guardó nada a la hora de alzar la voz dentro del vestidor por la falta de resultados positivos que los tienen fuera de la zona de Repechaje.

El video donde Jesús Sánchez aparece en el vestidor después del Clásico Tapatío recriminándoles a los jugadores de Chivas de Guadalajara mayor compromiso para obtener los resultados que la institución merece, no solo fueron el indicativo de que hay pocos líderes en el plantel como el defensor, también las carencias futbolísticas y emocionales que se respiran al interior del equipo.

El “Chapo” explotó contra sus compañeros tras el empate 1-1 ante Atlas que significó un doloroso resultado. En la grabación que se empezó a hacer viral este miércoles, el lateral derecho, quien en este torneo ha visto muy poca actividad, pidió a su compañeros dejarse de quejar y mantener la concentración los 90 minutos porque el Rebaño Sagrado merece estar en una mejor posición.

Lo que llamó la atención en su discurso, que para algunos fue exagerado y para otros fue la clara muestra del amor que siente por los colores rojiblancos, es que al final del mismo señaló que deben evitar ponerse el pie unos a otros, haciendo evidente que no todos los futbolistas han jalado para el mismo lado.

¿Quiénes serían los inconformes en Chivas?

En Guadalajara hay elementos que no pasan por su mejor momento, incluido el mismo Sánchez, pero estableció que se necesita más de cada futbolista para sacar adelante el proyecto de Marcelo Leaño. Raúl Gudiño perdió la titularidad de manera sorpresiva y ni él mismo sabe por qué; Gilberto Sepúlveda ya es una tercera opción en la defensa central; Cristian Calderón aparece como titular y otras veces no entra ni de cambio. Las razones pueden ser muchas y los nombres también, pero con esto queda claro que en el vestidor del Rebaño no todos están contentos.

“Cumplir con los que nos toca y ya, sin poner pretextos. Todos los putos días nos quejamos, ya basta guey. Tenemos que trabajar todos los días para ganarnos un lugar y ganarnos esta inercia. Tenemos que jugar por esta playera que representa tanto para nosotros, y me incluyó porque yo no estoy jugando, pero hay que dar más”.

“No nos podemos conformar con venir a entrenar y ya. No, hay que dar más y más, todos los días más. Este equipo tiene que ser ganador todos los datos días y yo vengo todos los días con la convicción de ser mejor y romperme la madre por ustedes y por ustedes también, pero así tienen que hacer todos, porque sino no vamos a salir de donde estamos. Todos tenemos que pensar en jalar al mismo lado, no meternos el pie entre nosotros”, fue lo que indicó el Chapo.

