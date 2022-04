El atacante de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega vive el mejor momento de su carrera futbolística, sin embargo no todo ha sido sido sobre hojuelas, ya que no olvida el día que pensó en alejarse del balompié al no recibir la oportunidad que esperaba en los Pumas de la UNAM. El Gru está convertido en el mejor referente ofensivo del Rebaño Sagrado y por ello la urgencia de renovarle el contrato antes de que tenga la oportunidad de escuchar ofertas al terminar el verano, debido a que su acuerdo concluye en diciembre del 2022.

Ante ello, el goleador tuvo un 2021 exitoso al ser medallista olímpico con el Tricolor Sub-23 que fue a Tokio, mientras que con la selección mayor obtuvo recientemente el boleto a la Copa del Mundo de Qatar y todo indica que será el único elemento rojiblanco que disputará el certamen en noviembre próximo.

Alexis Vega pensó en dejar el futbol

No obstante, detrás de esas grandes actuaciones y partidos memorables también hay lágrimas de frustración por no cumplir con sus expectativas, pues en una entrevista con TUDN, el atacante afirmó que estuvo cerca de renunciar al futbol por culpa de los universitarios, cuando le impidieorn seguir perteneciendo a la institución capitalina.

"Cuando me dan las gracias de Pumas estaba enfocado en estudiar, tenía que seguir adelante, pero el año que dejo de jugar provisionalmente ya no entrenaba, no era de hacer ejercicio, no jugaba un partido, el futbol había muerto para mí", comentó el elemento tapatío que actualmente suma cuatro goles en la campaña.

Los orígenes de Alexis Vega

Mientras se define si renueva o no con las Chivas del Guadalajara, Alexis Vega se mantiene cercano al lugar donde comenzó a jugar en la Ciudad de México. "Es algo muy bonito para mí regresar, enseñarle a mi esposa y mis hijos de dónde salí, me llena en todos los sentidos, le digo a mi esposa que vayamos una o dos veces al año, yo llego al barrio, piso, veo dónde vivía, donde jugué, donde pasaba los ratos y es algo que me alimenta para seguir creciendo".

