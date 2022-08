El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, se sinceró la tarde de este martes en la conferencia de prensa previa a su partido frente a Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS), que marcará el inicio del Showcase de la Leagues Cup 2022 y reconoció que su equipo ha quedado a deber en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX tras la ausencia total de resultados positivos que los mantiene en la zona baja de la tabla de posiciones del campeonato.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este martes con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones del Dignity Health Sports Park en Carson, para darle los toque finales a los preparativos de su próximo compromiso: frente al Galaxy de la Major League Soccer (MLS) en el SoFi Stadium de la localidad de Inglewood, correspondiente a la inauguración del Showcase de la Leagues Cup 2022.

Cadena, cuestionado timonel de las Chivas, compartió escenario este martes con Fernando Beltrán y el capitán del Galaxy: Javier Chicharito Hernández, por lo que no tardó en sincerar su discurso y reconocer que "sí, desde luego, estamos muy lejos de lo que hemos estado esperando, de lo que planificamos incluso. Es una realidad, no hemos tenido la capacidad de ofrecer mejores resultados. Hemos quedado a deber, no hemos encontrado la capacidad de convertir goles en momentos importantes de los partidos y en casa no hemos podido anotar. Hemos quedado muy lejos de la expectativa y trabajamos todos los días para revertir esa situación".

Cadena y Beltrán participaron en la conferencia por Chivas (Liga MX)

El entrenador de las Chivas recordó sobre su puesto que "es un compromiso y una gran responsabilidad. Sabemos que la historia y la institución así lo demanda, estamos en el club más importante de México. Lo que nos han marcado los históricos de Chivas, quienes han generaron una grandeza inmensa, debemos asumirla y dignificarla para representar bien a la institución. Los muchachos saben que siempre estamos en el ojo mediático, queremos ser ejemplos, sobresalir, tener la capacidad y personalidad de representar a esta institución de forma digna".

Cadena, desde las instalaciones del SoFi Stadium, añadió que "la presión en todo momento existe, por supuesto y desde luego cuando no tienes un buen arranque en cuanto a triunfos. Hemos estado cortos y todos los partidos son importantes. La presión es en todos los partidos, sean amistosos o de competencia. Siempre les damos el mismo valor con la intención de ganar y representar de la manera más digna a la institución. Cualquier resultado que no sea ganar puede generar muchos comentarios nada favorables, pero pensamos positivo, generar un buen ambiente, confianza y contundencia que es lo que nos ha hecho falta".

