“Tuca” Ferretti revela cuál será su futuro y Chivas de inmediato se ilusiona

Para Ricardo Ferretti no hay manera de pensar en el retiro como director técnico, por ello aseguró que su pensamiento está en terminar de la mejor manera su compromiso con los Tigres de la UANL y después analizará su futuro, por lo que varias versiones apuntan que la directiva de las Chivas de Guadalajara ya lo contactó pensando en el Torneo Apertura 2021.

El estratega brasileño reconoció su interés de seguir trabajando, pues con más de 30 años dirigiendo, conoce de sobra el futbol mexicano, razón suficiente para que el Rebaño Sagrado busque aprovechar la oportunidad de convencerlo para que asuma las riendas del equipo rojiblanco en la siguiente campaña.

“Mi retiro ya lo tomé cuando estaba la pandemia en su mero mole, pasé 66 días sin trabajar y ahí me di cuenta de lo que es un retiro, y el hecho de trabajar 30 años no veo tanta preocupación. Es una cosa normal, hoy en día las personas cuanto más experiencia y vivencias tienen, es de las personas más productivas y yo me siento todavía con capacidad de ser productivo”, comentó el timonel de los Tigres en conferencia de prensa este jueves, previo al duelo de Repechaje contra el Atlas el próximo sábado.

En cuanto al supuesto contacto que ya tuvo con Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas, el “Tuca”, fiel a su estilo negó cualquier acercamiento afirmando que todo son inventos de los medios de comunicación, ya que por el momento su único trabajo es hacer lo mejor posible con los felinos en la Reclasificación.

“Todo eso son invenciones de ustedes, a mí no me ha llamado nadie, y saben perfectamente como soy. Me gusta primero cumplir, lo que a mí me ha llegado no tiene nada que ver con México, todos son del exterior. Aquí en México nada”, explicó Ricardo Ferretti en cuanto la posibilidad de haber recibido alguna oferta de la directiva rojiblanca.

El “Tuca” reveló que ha recibido propuestas del extranjero, incluso no descarta continuar su carrera en la MLS, pero insistió en que de Chivas no ha habido nada y tampoco de ningún otro equipo de la Liga MX: “No lo sé. Si llega alguna cosa lo tomaré en cuenta, el futbol de Estados Unidos ha progresado enormemente, en este momento los equipos mexicanos han demostrado supremacía, ahí está Monterrey, Cruz Azul, América y un equipo de allá, pero definitivamente ya no es como antes”.