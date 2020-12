Ricardo Peláez: No vamos a descansar hasta darle el título a la afición de Chivas

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, envió el jueves un mensaje contundente a la nación rojiblanca a través de un video en las redes sociales del club tapatío, en el que reconoció que 2020 ha sido el año más complicado de su exitosa carrera como directivo en la Liga MX. Un balance de este Torneo Guard1anes 2020, en el que analizó la calificación hasta la semifinal, destacó abandonar la zona baja del cociente y reconoció que la misión es conseguir el ansiado campeonato 13, por lo que aseguró a los chivahrmanos que "no vamos a descansar hasta entregarles el título".

El alto mando del Club Deportivo Guadalajara trabaja esta semana, que otorgó de vacaciones a los integrantes del primer equipo tras culminar su participación en el Guard1anes 2020, con miras al venidero mercado de pases y estudia los posibles movimientos a realizar tanto en el caso de altas o fichajes como de las bajas o salidas de su nómina, además de reconocer los puestos más urgentes a cubrir, para la confección de un sólido plantel para la próxima temporada del futbol mexicano, en el que se impondrá el esquema ofensivo: 4-3-3 del "Rey Midas", Víctor Manuel Vucetich, uno que ya dispuso en varias ocasiones de este semestre.

El directivo de las Chivas, apenas cinco días después de la eliminación ante León en la semifinal de la Liga MX, ofreció su análisis y balance de su gestión en el que rindió cuentas a la afición rojiblanca y más que hablar de un fracaso, destacó que "el 2020 ha sido un año muy complicado, de grandes retos, quizás el año más complicado para mí como directivo y me tocó en Chivas. Pero vamos dando pasos importantes y contundentes. Estén tranquilos, no vamos a descansar hasta entregarles lo que están esperando, el ansiado título".

������ Así fue el Camino del Rebaño en el #Guard1anes2020 ��⚪️�� �� pic.twitter.com/gVjVjPVsrg — CHIVAS (@Chivas) December 10, 2020

Peláez analizó tres temas importantes, que se centraron en alejar al Rebaño Sagrado de los últimos lugares de la tabla de cocientes o porcentual y que ahora generan cuantiosas multas, volver a una Liguilla después de tres años de ausencia y la unión que se logró en la plantilla. Por lo que refirió que "en este año de trabajo, hemos logrado tres cosas muy importantes. Una, alejarnos del problema de cociente. Chivas como equipo grande que es, no debe estar peleando los últimos lugares. Número dos, pasaron tres años sin lograr la clasificación, es cierto, es un objetivo calificar, pero como lo dijimos hace un año, debe ser una obligación permanente para que Chivas pueda pelear, debe estar calificado. Como punto número tres, se sentaron bases sólidas. Si bien es cierto que es un equipo sólido, hoy tenemos muy buena competencia interna, porque aparte de todo vienen grandes jugadores en fuerzas inferiores".

El director deportivo del Guadalajara resaltó la toma de decisiones concretas ante los actos de indisciplina en el club tapatío, por lo que aseguró que no les pesa nada a la hora de sancionar jugadores que rompan el reglamento y señaló que "se tomaron decisiones contundentes en el tema disciplinario, si se vuelve a presentar una situación de indisciplina, rápidamente se va a corregir, porque los jugadores y todos en la institución sabemos lo que tenemos que hacer y cómo nos debemos de comportar para lograr los objetivos que demandan permanentemente. Ustedes son una afición muy exigente pero muy solidaria".

El análisis y balance de los Rojiblancos en el #Guard1anes2020 ��⚪️ pic.twitter.com/gvHfbZxfAe — CHIVAS (@Chivas) December 11, 2020

Balance del Tapatío y de Fuerzas Básicas

La categoría Sub-20 de las Chivas se alzó con el título en este Guard1anes 2020 (Chivas)

Mariano Varela, director deportivo del Club Deportivo Tapatío de la novedosa Liga de Expansión MX y Marcelo Michel Leaño, responsable de las Fuerzas Básicas, también han ofrecido su balance del año y ambos destacaron el cumplimiento de los objetivos a pesar de todo lo ocurrido en este tan acontencido 2020, con la pandemia del coronavirus o Covid-19, que obligó a la cancelación del Clausura 2020.

Varela señaló que "como director deportivo del Tapatío, nos propusimos tres objetivos. Continuar el proceso de formación de nuestros jugadores. Si bien la Liga de Expansión tiene la regla de cumplir minutos con futbolistas Sub-23, nosotros por convicción, esa regla la cumplimos con jugadores Sub-20. Jugamos más de 4.000 minutos por torneo, lo cual es muy importante para nosotros. Segundo objetivo: abastecer de jugadores al primer equipo". Por lo que argumentó en ese apartado especial que "en esta etapa tuvimos cuatro jugadores constantemente en el primer equipo. Uno ya consolidándose como (Eduardo) Lalo Torres, Oscar Macías, Luis Olivas y (Adrián) Villalobos, aunado a que en la fase final Edson Torres y Juan de Dios Aguayo también aparecieron en el cuadro suplente. Como tercera primicia, si bien nuestra principal razón de ser es formar jugadores, eso no nos exime de pelear campeonatos, la historia lo exige".

Marcelo Michel Leaño también hizo su análisis y afirmó que "en un año de grandes retos, el área de futbol institucional ha venido trabajando con cada uno de sus colaboradores en los siguientes ejes principales. Lo más importante para nosotros es la formación integral, no solamente tener jugadores de calidad, sino seres humanos de calidad que, por ende, sean buenos jugadores de futbol. Eso nos ha llevado a poder posicionar de manera correcta y tener cuatro debuts en Liga de Primera División y 10 debuts de Liga en la Liga de Expansión con nuestro querido equipo del Tapatío". Por lo que añadió que "paralelamente, a nivel de resultados deportivos, si bien no es lo prioritario, porque nosotros buscamos más la formación, la Sub-20 logró el campeonato después de una temporada lidereando todas las jornadas de la categoría y con un desempeño que nos permitió merecer ganar esa ansiada final. La Sub-17 logró el segundo lugar general de toda la temporada, con resultados muy positivos. Y la Sub-15 pese a que no tuvo competencia oficial, en los tres cuadrangulares que existieron, se lograron los tres campeonatos".

TODOS LOS GOLES del título �� #Sub20 de la #CanteraRojiblanca ����, están en el resumen del partido que vivimos en �� CHIVASTV. #LiguillaXCHIVASTV pic.twitter.com/czcj1g0VvA — CHIVASTV (@chivastvmx) December 6, 2020