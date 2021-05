Peláez asegura que ya aprendió la lección en Chivas y les manda contundente indirecta a los refuerzos

La realidad no se puede ocultar. No cualquier jugador puede estar en las Chivas de Guadalajara y eso ya le quedó muy claro a Ricardo Peláez, director deportivo, por lo cual manifestó que harán un análisis más detallado de los futbolistas que pretendan contratar para el Torneo Apertura 2021.

En un video donde dio los motivos por los que Víctor Manuel Vucetich seguirá al frente del Rebaño Sagrado por un año más, Peláez tocó el tema de los refuerzos que contrató a su llegada en el 2019, los cuales no han dado los resultados que se esperaba y esto le ha dejado una gran enseñanza para el futuro.

“Que no nos vuelva a pasar ese tema de calentura, el análisis debe ser exhaustivo antes de contratar y no cualquier puede venir a Chivas son de las conclusiones que sacamos. He aprendido a que no cualquiera puede triunfar aquí, que necesitamos darles tiempo, apoyarlos en varios sentidos, hay arroparlos bien y en eso estamos trabajando para lograr el triunfo que necesita nuestra afición”, comentó Peláez.

Sobre los aspectos que se deben tomar en cuenta antes de pensar en el fichaje de algún futbolista para Chivas, el dirigente estableció que no solo se deben fijar en el tema futbolístico, ya que hay varios ejemplos como Walter Gael Sandoval, César Huerta y el propio José Juan Macías que no alcanzan en el Rebaño el mismo nivel que en otro equipos.

“No (arrepentirse), hice lo que tenía que hacer. Lo que si te diría es que en el futuro los posibles refuerzos van a ser analizados desde muchas aristas más, la psicológica, su personalidad, temas familiares, cuestión de liderazgo, que muchas si se analizan, otras no tanto, por qué va a salir tal o cuál jugador sí ha tenido un buen torneo. Tenemos un buen plantel, tenemos competencia deportiva”, mención el directivo rojiblanco.

Sobre refuerzos para el Apertura 2021

“Estamos trabajando, depende de que encontremos jugadores que vegana sumar, no traer por traer y no son muchos los que pueden potenciarnos que están a nuestro alcance. Hay otros que no son transferibles”, apuntó Peláez.