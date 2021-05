¿Efraín Álvarez a Chivas? La verdadera historia detrás del jugador del Galaxy

Aunque en días pasados surgieron las versiones de que las Chivas de Guadalajara estarían interesados en la contratación del joven Efraín Álvarez del Galaxy de Los Ángeles, el gerente general del equipo de la MLS descartó cualquier acercamiento por el futbolista de 18 años.

Al quedar fuera de la Liguilla del Torneo Guard1anes 2021, el Rebaño Sagrado busca la manera de conformar su plantel de cara al Apertura 2021, por lo cual varios son los rumores de futbolistas que podrían enrolarse en la institución y empezó a circular en varios medios el nombre de Efraín Álvarez, mediocampista del cuadro argelino.

Sin embrago, el gerente general del Galaxy, Dennis Te Kloese descartó cualquier acercamiento de las Chivas por los servicios de Álvarez, quien nació en California, pero sus padres son mexicanos, incluso su padre Crescensio Álvarez jugó en el club en la década de los 80, por lo que cuenta con los argumentos para militar en el equipo tapatío en caso de que se diera la contratación.

“Hay equipos en Europa que han preguntado realmente por él, que le están dando un seguimiento, si hubiera algo formal podría yo opinar, pero como no hay nada formal y no hay nada por él, no. Es más, me sorprendió un poco la noticia que salió, con tanto dinero y que nosotros pedimos tanto, la verdad no sé de dónde salió, ¿como que era día de broma o qué?”, explicó el dirigente del Galaxy.

Efraín Alvarez se une a la lista de los supuestos jugadores que han interesado al conjunto rojiblanco en esta semana junto a Vladimir Moragrega, un atacante del Atlante, que según ESPN, ya estaba prácticamente amarrado con las Chivas, pero al final todo fue un invento de su representante.

Álvarez nunca ha descartado jugar en Chivas

En los últimos días de marzo, Efraín Álvarez fue entrevistado por con TV Azteca y confesó su cariño por los colores rojiblancos: "Mi papá jugaba en Chivas en los tiempos del papá de Chicharito, luego él se vino con mi mamá al sueño americano y jugó hasta la Sub-20 en Chivas. Él llegó a un equipo en Los Angeles y fue ahí cuando comencé a enamorarme del futbol. Un día si me toca jugar, quiero ir y ver cómo es el futbol allá en México, me llama la atención la Liga MX y el club que se ofrezca vamos a ver".