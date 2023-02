El estelar delantero del club Pachuca, Roberto de la Rosa, recordó la noche del sábado en una entrevista exclusiva aún sobre el césped del Estadio Hidalgo el interés que mostró las Chivas de Guadalajara en ficharlo durante el pasado mercado de pases. Esto, solo minutos después de sellar el empate 1-1 entre ambos equipos, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El veloz atacante de los Tuzos apareció como principal referencia de ataque en la alineación que presentó el entrenador Guillermo Almada frente al Rebaño Sagrado, que tomó la ventaja con un golazo del capitán Víctor Guzmán (27') al aplicar la ley del ex tras recibir un emotivo homenaje en los actos protocolares previos al partido. De la Rosa (55') decretó la paridad al anotar durante el complemento en la Bella Airosa.

Roberto de la Rosa, durante la entrevista exclusiva con la transmisión oficial del partido a cargo de la cadena FOX Sports, analizó la paridad con las Chivas gracias a su anotación y señaló que "siempre he trabajado al servicio del equipo y creo que hoy se dio". En cuanto a la consolidación de su titularidad se confesó "muy feliz, yo amo a este club, hago goles y lo disfruto al máximo. Creo que he trabajado todos los días para cumplir los objetivos que me pide el club y la directiva".

El delantero de los Tuzos prosiguió con su argumentación de su protagonismo actual en Pachuca y aseguró sentirse: "Muy contento, la confianza del profe (Almada), del club y de todos los compañeros. Yo creo que me han ayudado mucho para ir agarrando mucha confianza". En cuanto a la no designación de su técnico Guillermo Almada como seleccionador nacional, advirtió que lo tomó "de la mejor manera, sí se le daba, muy bien, se lo merecía y sino, bueno, él es muy profesional y luego, al siguiente día que se dio la noticia, muy comprometido con el equipo y con el torneo".

De la Rosa anotó el tanto de la paridad en el complemento (IMAGO7)

El atacante de Pachuca se vio sorprendido ante la consulta sobre el interés "real" que mostró las Chivas de Guadalajara de hacerse con sus servicios en el mercado de pases, cuando se encontraban en la búsqueda de un delantero para este Clausura 2023 y tras resaltar como en semestres previos en su agenda de posibles refuerzos. De la Rosa solamente atinó a recordar que "la verdad, es que leía rumores, pero a mi nunca se me dijo nada. Yo estaba concentrado en el club y trabajando día a día. No estaba muy enterado que si había algo muy serio".

