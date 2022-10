Jesús Sánchez, actual capitán de Chivas, es un futbolista que siempre será recordado por su importante legado en la institución rojiblanca; sin embargo, pocos saben que el Chapito tuvo un pasado en las fuerzas básicas de Cruz Azul, situación que desató un conflicto que tuvo que ser resuelto en las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol.

El actual lateral derecho comenzó su proceso formativo en La Máquina, por lo que Édgar Sánchez Boyzo, quien era coordinador deportivo de las fuerzas básicas de los celestes reveló que el actual líder tapatío sobresalía en su lapso por La Noria, por lo que fue una sorpresa que saliera del club y posteriormente llegara al Rebaño.

“Llegó a fuerzas básicas, poco a poco fue progresando, mostrando buenas condiciones y fue escalando divisiones hasta llegar a aquel juvenil, que vino a sustituir a la reserva profesional, que jugaba preliminar en los estadios en los partidos de Primera División. Aquel equipo juvenil lo dirigía Ignacio Flores Ocaranza y ahí el ‘Chapito’ tuvo buena participación, era titular siempre con el equipo, era de los jugadores que se tenían considerados ser promovidos al primer equipo en algún momento, claro con sus bajas como todos.

"De repente con jugadores que son más jóvenes, que en su momento no son tan conocidos, llega a ver cierto conflicto al momento del registro, de quién lo dio de baja, si existe la carta o no existe y de Chivas en su momento dijeron, ‘yo tengo la carta en mi poder, ya la presenté a la Federación’, y fueron algunos de los temas que se dieron con estos jugadores, pero aplicaba la baja porque había sido expedida en las oficinas de las fuerzas básicas de Cruz Azul y de esta manera Chivas pudo registrar a los jugadores. Eran dos jugadores muy interesantes, ‘Chapito’ lo ha demostrado en todos estos años que ha sido titular con Chivas”, recordó el exdirectivo en entrevista con ESPN.

El conflicto para determinar cuál institución era dueña de los derechos de formación llegó hasta la Federación Mexicana de Futbol, en donde rápidamente se determinó que le pertenecía a los rojiblancos.

“Intentó pedir, o solicitar, los famosos derechos de formación y ahí fue donde la misma Federación determinó que no existía, o no podía existir tal, ya que había sido un jugador que había sido dado de baja, que no tenía ninguna validez la solicitud y de esta manera se dio transparencia al registro de los jugadores en Chivas. Fue así como realmente sucedió, la Federación en ese momento dio una respuesta muy rápida, muy clara, entonces los jugadores pudieron cambiar de equipo”, concluyó Sánchez Boyzo.

