Aunque el Apertura 2022 aún no concluye, en Chivas ya están pensando en el futuro inmediato de la institución, por lo que la directiva está trabajando fuerte en contar con elementos necesarios para hacer del Rebaño un equipo competitivo, por lo que Ricardo Peláez ya está en charlas para renovar a un jugador histórico.

En el Guadalajara hay varios futbolistas que estarían viviendo sus últimos días como futbolistas rojiblancos, en donde sobresalen figuras como Jesús Molina, Hiram Mier o Paolo Yrizar; sin embargo, la cúpula de la escuadra de la Perla de Occidente ya estaría en charlas para extender el contrato de un elemento que resultó campeón en el 2017.

Isaác Brizuela también está viviendo sus últimos momentos como jugador del Guadalajara, pero está tranquilo debido a que está muy cerca de llegar a un acuerdo para anunciar su vinculación con el Rebaño, lo que le permite mantenerse enfocado en entregar lo mejor de sí mismo en beneficio del club.

"Ya hemos hablado de ese tema (renovación, ya estamos más tranquilos en ese aspecto, creo que todo va muy bien y de mi parte estoy muy contento y muy tranquilo por la oportunidad que me dan de estar en esta institución. Esto me deja trabajar mejor, no estar preocupado en que va a pasar y creo que eso es parte fundamental de que el jugador este concentrado en el campo", puntualizó.

Sueña con retirarse en Chivas

"Me deja tranquilo y si se acerca obviamente al sueño que tengo de retirarme en esta institución, esperemos que me queden muchos años más y que no sean algunos, que puede estar bien físicamente y que no haya lesiones para que pueda competir en un nivel que yo mismo sea consciente de que el día que no pueda tenga esa valentía de decir hasta aquí llegué", concluyó el Conejo.

