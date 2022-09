El proyecto deportivo de Chivas se ha ido transformando en los últimos años, convirtiéndose en un club que ha priorizado la formación y consolidación de los jugadores surgidos de las fuerzas básicas, por lo que algunos de esos jóvenes han despertado el interés en todo el futbol mexicano como es el caso de Cruz Azul con Sebastián Pérez Bouquet.

El mediocampista de 19 años ha logrado atraer la atención de propios y extraños debido a su técnica individual y visión en el terreno de juego desde su debut en enero de este 2022; sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico comandado por Ricardo Cadena han decidido enviarlo al Tapatío para continuar con su proceso de maduración.

Un tema que sacudió en el Rebaño es que hace unos días surgió la versión de que el Cruz Azul ha puesto el ojo en la joya de la cantera del Guadalajara, ya que supuestamente La Máquina trataría de sumarlo a sus filas en este 2023, situación que desestimó el mismo futbolista, ya que su prioridad es el permanecer en el Rebaño.

“Yo creo que ahorita son puros rumores, no creo que sea cierto, pero estoy cien por ciento enfocado en Chivas. Sí he escuchado, pero no le tomo mucha importancia porque estoy cien por ciento con Chivas”, declaró en JC Medios.

¿Cuándo debutó Pérez Bouquet?

El mediocampista debutó en la jornada 1 del Clausura 2022 el pasado 9 de enero, en la cancha del Estadio Akron en el compromiso contra Mazatlán, en donde inclusive estuvo a punto de anotar su primer gol en Primera División.

