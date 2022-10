La Comandante del Guadalajara no quiere excesos de confianza en el choque del domingo contra las Águilas.

Carolina Jaramillo no considera que Chivas Femenil sea favorito en el Clásico Nacional contra América

En Chivas Femenil no hay lugar para excesos de confianza pese al buen momento que atraviesa el club al estar en primer lugar del Apertura 2022, sobre todo cuando se está a punto de disputar el Clásico Nacional, por lo que Caro Jaramillo aseguró que las rojiblancas no son favoritas, en donde lo más importante es mantener el orgullo.

“No nos veo como favorito. Llegamos mejor que ellas en la tabla, pero eso no marca nada. Para mí lo que habla es el campeonato. Será un partido muy intenso, no interfiere lo de la tabla porque se juega muy intenso, buscando el orgullo de ganarle al otro”, aseguró la mediocampista en día de medios.

ver también Bateó a Cruz Azul

La Comandante aseguró que el duelo contra las Águilas debe ser visto como de Liguilla, debido a que las azulcremas también ya aseguraron su lugar en la Fiesta Grande, por lo que eso las ayudará a detectar carencias de cara a arrancar su participación en la Fase Final del Apertura 2022.

“Este tipo de partidos son de Liguilla, sabemos que nos estamos preparando bien y ahí nos vamos a dar cuenta qué nos falta para poder llegar mejor. Sabemos que ellas van a venir con todo, nos van a querer ganar en nuestra cancha, pero estamos preparadas para eso”, puntualizó.

Ya no dependen de Licha Cervantes

“El torneo pasado se vio un poquito, que cuando Licha no estaba se notaba un poco, pero por eso nos reforzamos, porque sabíamos que en cualquier momento cualquier jugadora se podía lesionar y estamos preparadas para eso”, concluyó Caro Jaramillo.

