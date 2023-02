La Morsa está consciente de que el Guadalajara no ha desplegado un futbol espectacular, pero sabe que es efectivo y desean mantenerse por esa línea.

Chivas no ha brindado exhibiciones espectaculares como la afición desea; sin embargo, es un hecho que el Guadalajara ha sido sumamente efectivo y se encuentran ubicados en los primeros lugares del Clausura 2023, por lo que el mediocampista rojiblanco, Sergio Flores, desea mantener esa inercia ganadora por más partidos.

La Morsa habló al término del encuentro entre rojiblancos y Xolos, en donde destacó el esfuerzo que realizó el plantel rojiblanco para conseguir su primera victoria en la cancha del Estadio Akron, por lo que lanzó una temeraria advertencia a Pumas y los próximos rivales del Rebaño.

“(Aprendimos a) No rendirnos, no bajar los brazos nunca y seguir intentando. Estamos preparados para esto y queremos mucho más (…) “Los partidos pasados habíamos llegado, habíamos buscado la victoria y no se nos había dado. Ahora lo conseguimos con esfuerzo, los cambios entraron a revolucionar y mejorar el trabajo.

“Nos dedicamos a correr, a meter, a superar con intensidad. Quizás no fue tan vistosa, pero el objetivo se cumplió, nos merecíamos un triunfo en casa y ahora a pensar en el siguiente partido”, explicó el mediocampista en palabras para TUDN.

¿Cuándo se jugará el Pumas contra Chivas?

Tras el triunfo obtenido a media semana, el calendario de competencia indica que el próximo rival del Guadalajara será Pumas de la UNAM, duelo que se disputará el próximo sábado 18 de febrero en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en donde las hostilidades arrancarán e en punto de las 21:00 horas.

