El recordado exdelantero de las Pumas de la UNAM, Francisco Fonseca, aprovechó su espacio como analista televisivo para advertir que las Chivas de Guadalajara necesitan mejorar otras cosas en su juego y que el posible fichaje de Santiago Ormeño no vendrá a solucionar la crisis ofensiva actual que atraviesa el club rojiblanco tras las primeras dos fechas del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en las que no ha podido anotar.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado cumplieron este lunes con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, que marcó el inicio de los prepararativos para su próximo compromiso: frente a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2022, con la misión de lograr lo que no pudo en sus dos presentaciones como anfitrión: sumar puntos.

Kikín, como se conoce al exdelantero universitario desde su etapa como profesional, apareció la noche del domingo en el más reciente episodio del programa La Jugada que transmite TUDN y aprovechó su espacio como analista para ofrecer su opinión sobre la posible llegada del delantero del club León y advirtió que "para mi, Ormeño no es la solución de este equipo. Primero, creo que parte de la solución tendría que ser tener el plantel completo, porque no tienen un plantel muy basto que se diga el equipo de Chivas".

Fonseca se extendió y reconoció que el Rebaño "tiene muchos jóvenes y creo que se están equivocando en: metes dos goles en la Liga de Expansión y te vienes a jugar (al primer equipo). Así no son los proyectos, creo yo y menos con un equipo como Guadalajara". Añadió que el plantel de Ricardo Cadena en la actualidad "no genera muchas ocasiones de gol este equipo, no generan triangulaciones, sociedades dentro del partido, por eso no se le ve mucha frecuencia de llegada a este equipo. Entonces, aunque pongas ahí a Cristiano Ronaldo, si no le llegan pelotas, es muy complicado que vaya a marcar muchos goles".

Chivas es el único equipo del campeonato que no ha anotado (Liga MX)

El exdelantero de Pumas, durante su intervención en TUDN, reconoció que "ahora (Santiago) Ormeño si está en su mejor nivel, si tiene una, que meta una, pero un equipo como Chivas necesita jugar mucho mejor hacia adelante y no ser tan débil atrás. No puede (Hiram) Mier, un jugador de experiencia, entregarse en una jugada como se entregó contra (Facundo) Waller, no. Y te vas, jugada tras jugada, y tienen muchos errores".

