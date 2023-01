Santiago Ormeño sigue negociando su salida de Chivas y no es a Pumas ¡YA NO ESTÁ CONTENTO!

Santiago Ormeño ha vivido semanas complicadas luego de que se ventiló que el entrenador Veljko Paunović no lo tenía contemplado en la plantilla de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2023, pero con la lesión de Alexis Vega parecía que este tema había quedado cerrado y que el atacante se mantendría en la institución, al menos para este certamen.

Pero todo apunta a que el goleador no pretende seguir en el Rebaño Sagrado, al menos por decisión propia, ya que el mercado de pases invernal se cierra el 1 de febrero en la Liga MX, por lo que prácticamente tiene el tiempo encima para finiquitar su situación contractual con los rojiblancos, donde no ha sido convocado para ninguno de los tres partidos que han disputado.

Antes de que Alexis Vega se lesionara en la Jornada 2 frente a San Luis, el timonel serbio no quiso profundizar en el tema, pero reconoció que Ormeño no era de sus primeras opción para ocupar un puesto en el centro del ataque: “En primer lugar, Santiago es nuestro jugador, bajo contrato y eso lo vamos a respetar siempre. El tema de no entrar en los planes es más porque hay un orden por el que nosotros vamos y medimos nuestro plantel”.

Santiago Ormeño se quiere ir a Puebla

De acuerdo a información del portal as.com el delantero mexicano desea volver al equipo que lo ha visto en su mejor momento, el Puebla, sin embargo sabe que esto no depende únicamente de sus deseos, sino que ambas directivas lleguen a buen puerto con las negociaciones y para ello el futbolista está dispuesto a intervenir en la medida de lo posible.

“De no llegar a un acuerdo con La Franja, y detenidas las conversaciones con FC Juárez, club que tenía interés en fichar al atacante, se mantendrá en los Rojiblancos con quien tiene contrato hasta junio de este año, según pudo confirmar AS México”, fue parte de lo que publicó el medio antes citado. Por lo pronto todo indica que el delantero seguirá sin ver actividad para el duelo del sábado frente a Juárez en el Estadio Benito Juárez.

