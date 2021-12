El técnico del América, Santiago Solari no tuvo más que palabras de reconocimiento por el buen futbol que despliega Uriel Antuna, todavía jugador del Club Guadalajara, sin embargo no quiso entrar en detalles sobre la posibilidad de incorporarlo a su plantilla ni tampoco las razones para dar marcha atrás en el intercambio por Sebastián Córdova.

Entrevista con el periodista de ESPN, José Ramón Fernández, el timonel del acérrimo rival explicó varias de las cualidades con las que cuenta el “Brujo”, quien ha estado en boca de todos por la falta de interés del Rebaño Sagrado de mantenerlo en su plantilla y ahora la negativa de las Águilas de recibirlo para el Torneo Clausura 2022, ante los malos comentarios de la afición que le ha pedido que no llegue a Coapa.

Pero el técnico argentino no quiso hablar de más y simplemente se abocó a dar su punto de vista sobre las condiciones que tiene Antuna, quien fue medallista olímpicos en Tokio y también uno de los elementos llamados a la Selección Mexicana de manera recurrente por el estratega Gerardo Martino en los juegos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Antuna es un muy buen futbolista, de Selección Nacional. Juega en otro club, si me siento incómodo hablado de mis futbolistas, imagínate de los de afuera. No es algo que vamos a ocultar (que necesito un volante por derecha). Desde el primer día aquí mi diagnóstico como entrenador es que nos vendría bien más profundidad por la banda derecha, alguien con características distintas a los jugadores que ya tenemos allí", explicó Solari.

Solari evita hablar de intercambio Córdova-Antuna

En la charla el técnico dejó entrever que está totalmente al tanto de lo que ocurre con la salida de Sebastián Córdova y la posible incorporación de Antuna, no obstante, afirmó que son temas que lo exceden y prefiere no tocarlos: "Si me vas a preguntar por el mercado, son situaciones que me exceden y otras tengo conocimiento pero quedan en la intimidad, no las puedo charlar. No me gustaría empezar a hablar de jugadores a nivel individual. Tengo una razón para ello: Lo que nos lleva a conseguir los objetivos es el trabajo de todos, no el trabajo de cada uno por separado".