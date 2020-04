"Sé de lo que soy capaz y lo que me hace falta mejorar": JJ Macías platica con El Chiringüito de Jugones

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, reaccionó a la calificación que tiene en Europa de "chico maravilla mexicano" por lo prometedora que luce su carrera a futuro, luego del interés que ha despertado en clubes como el holandés PSV Eindhoven, Borussia Dortmund de Alemania y los españoles Betis de Sevilla y Real Sociaedad.

El canterano del Rebaño Sagrado, de apenas 20 años de edad, sostuvo el viernes un extensa platica con el famoso programa de futbol español: El Chiringüito de Jugones, en su edición especial "en casa", debido a la pandemia por el coronavirus o Covid-19 que tanto ha afectado a España y le contó todo su sueño europeo al periodista Diego Plaza.

Macías regresó a Chivas tras un año de cesión en León

¿Cómo llevas ser el "chico maravilla" de México?

- "No, muy tranquilo, creeme que sé de lo que soy capaz y sé lo que me hace falta por mejorar, que gracias a Dios es muchísimo, pero obviamente todo lo que he logrado es gracias al trabajo, a mi familia y bueno, es nada apenas voy empezando".

¿Cómo te definirías como delantero?

- "Hijole, técnico y killer. No soy un 9 que mida 1.90 (metros), con un físico impresionante, mido 1.80 y tengo lo mío, pero mi característica principal es generarme mis jugadas y obviamente me gusta estar en contacto con el balón".

¿Qué delantero es tu referencia?

- "Referencia no tengo, trato de sacar de todos lo mejor. (Karim) Benzema, (Luis) Suárez, (Robert) Lewandoski, me gusta también (Harry) Kane y pues ellos, que son todos de alto nivel". En cuanto a Hugo Sánchez, Raúl Jiménez o Javier "Chicharito" Hernández, reconoció que "los mexicanos somos muy capaces, somos dotados técnicamente, creo que es lo mejor que tenemos y bueno, ellos han dejado el nombre de México en lo alto allá (Europa) y espero hacerlo pronto".

