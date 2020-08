Se empieza a despedir: José Juan Macías no jugará ante Juárez y prepara sus maletas para mudarse a España

No es ninguna novedad que el Deportivo Guadalajara ha comenzado el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX de una manera impensada. Apenas 1 unidad en 3 partidos disputados, dejando una mala imagen en cuanto a lo futbolístico y sin siquiera anotar goles. Y cuando piensas que nada puede emperorar...

Hace un tiempo que la Real Sociedad viene siguiendo muy de cerca a José Juan Macías, la gran joya del Rebaño Sagrado y del futbol mexicano. De hecho, varias fuentes aseguraron que su último partido con la playera de Chivas sería frente a Puebla, para luego acordar su llegada al conjunto de San Sebastián, donde supo brillar Carlos Vela.

JJ Macías no será titular ante Juárez (Getty Images)

Y esto podría cumplirse, de acuerdo a la información brindada por W Deportes Radio. Tal como expresaron en las redes sociales, el delantero de 20 años no entrenó y no jugará de titular ante Juárez esta noche, siendo una baja muy sensible para el cuadro dirigido por Marcelo Michel Leaño. Su lugar sería ocupado por Ronaldo Cisneros.

��EXCLUSIVA de @jhernandez83 ��



El JJ Macías no entrenó con Chivas y no jugará ante Juárez. Su lugar lo ocupará Ronaldo Cisneros.



Es inminente su partida a la Real Sociedad de José Juan Macías. pic.twitter.com/BRfVb6aHkX — W Deportes (@deportesWRADIO) August 12, 2020

De esta manera, se hace inminente la salida de JJ al futbol español. Cabe resaltar que la oferta de la Real Sociedad al Deportivo Guadalajara, tal como aseguraron distintos medios hace unos días, rondaría los 15 millones de dólares y se terminaría de confirmar en las próximas horas.

Chivas visitará a los Bravos desde las 19:00hs en el estadio Olímpico Benito Juárez con la intención de obtener el primer triunfo en el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Este será el único encuentro que dirigiría Leaño, ya que Víctor Manuel Vucetich se haría cargo del equipo desde la próxima jornada.