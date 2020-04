Solo pienso en Chivas: Matías Almeyda revela a dónde llegaría en una posible vuelta a la Liga MX

Matías Almeyda, ex director técnico de las Chivas de Guadalajara, sostuvo este viernes una distendida plática en el programa Agenda Fox Sports en su especial "desde casa", en el que se refirió a la posibilidad de volver en un futuro cercano al futbol mexicano y en especial al banquillo de los tapatíos.

Almeyda reconoció que de volver tampoco prometería títulos

El argentino, durante la entrevista con Rubén Rodríguez, aseguró que "tengo 46 años, creo que voy a dirigir al menos 10 años más" y ante la posibilidad de volver a territorio mexicano, añadió que "las vueltas de la vida, seguro está dentro de mis pensamientos (regresar) y de deseo también. Nosotros como familia, como trabajo y como todo en México, disfrutamos de la vida y yo disfruté el fútbol, porque tuve la oportunidad de dirigir Chivas y gané".

Almeyda al ser consultado de manera directa si: ¿Te atreverías a dirigir a otro equipo mexicano que no fuese Chivas?, reconoció que "es difícil, porque en principio solamente pienso en un equipo, pero es difícil, creo que no (entrenaría a otro club en México que no fuera Guadalajara). Después hay que ver la necesidad. Creería que yo había encontrado el lugar, esto no significa que si algún día tengo la posibilidad de volver que sea seguro que vamos a ganar, eso no tiene nada que ver" y añadió que "sí, para ir es a ganar títulos".

