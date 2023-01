Para el entrenador de los rojiblancos no ha sido sencillo mantener la consistencia de sus jugadores durante los 90 minutos y prueba de ello fue la derrota con Toluca.

El Club Guadalajara no ha logrado mantener el nivel los 90 minutos en ningún partido, ya que los lapsos en que mejor han jugado se van desvaneciendo con el paso del tiempo y no tanto por las cualidades del rival, la mejor prueba de ello fue el encuentro frente a Toluca donde terminaron con las manos vacías en la segunda mitad después de ponerse en ventaja con una estupenda jugada de Fernando Beltrán.

Con el gol a favor del Rebaño Sagrado contra los Diablos Rojos se pensaba que sería el primer objetivo cumplido con un funcionamiento colectivo aceptable, sin embargo en el segundo tiempo el equipo vino a menos claramente, sobretodo después de los cambios que realizó el entrenador Veljko Paunović que lejos de favorecer a una mejoría le permitieron a los visitantes emparejar las acciones y finamente llevarse el triunfo.

ver también Afición pide oportunidad para Sebastián Pérez Bouquet

En este sentido, el timonel de Chivas admitió que su primera misión. de cara al partido contra Juárez este sábado 28 de enero en el Estadio Benito Juárez es que su plantel mantenga el nivel todo el juego y que no decaiga de manera abrupta, aunque queda claro que frente a Monterey y San Luis los rojiblancos nunca pudieron mostrarse tan superiores en cuanto al volumen de juego como ante los mexiquenses, pero en esta ocasión perdieron.

El principal problema de Veljko Paunović en Chivas

Frente a los Bravos la intención del entrenador de Guadalajara será encontrar a los jugadores ideales para no perder el ritmo de juego, lo cual ha sido un problema de los últimos años, no es exclusivo de Paunović, ya que con Ricardo Cadena y Marcelo Leaño el equipo tapatío deslumbraba por varios lapsos en los compromisos, no obstante, los resultados tampoco fueron los esperados.

Encuesta ¿Cuál es el principal problema de Chivas con Paunovic? ¿Cuál es el principal problema de Chivas con Paunovic? Que no tienen gol Los errores defensivos Que no son consistentes los 90 minutos La baja de juego de algunos futbolistas Las alineaciones de Pauno YA VOTARON 12 PERSONAS

“Pauno comentó en la conferencia de prensa de ayer que está muy contento de ver cómo ha asimilado el grupo la idea de su estilo de juego y que lo único que falta para que todo sea perfección es saber sostener ese ritmo endemoniado que exhiben en los primeros 45 minutos. De hecho, Paunovic reveló que ya han diseñado un plan para que el equipo sea capaz de aguantar el ritmo y que él considera que la caída de sus jugadores en la parte complementaria atraviesa más por una cuestión mental que por falta de capacidad. Además, el buen Veljko atribuyó que si el equipo muestra una versión endiablada en cada primer tiempo es porque, asegura, previo al inicio de los partidos se crea un buen ambiente que los hace salir bien prendidos. Es decir, pareciera que hay algo más que afecta a los jugadores, que primero ilusionan y después todo lo contrario”, fue parte de lo que publicó en su columna Sancadilla en el diario Reforma.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!